Franța a cerut o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU după atacurile cu rachete lansate de Rusia asupra Ucrainei în noaptea de joi spre vineri, în urma cărora au fost ucise mai multe persoane și au fost avariate ambasadele Austriei și Olandei.

Anunțul a fost făcut vineri de ministrul francez de externe Jean-Noël Barrot pe platforma X, relatează AFP.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

„Kremlinul a lovit din nou Kievul. Civili uciși. Ambasadele Austriei și Olandei afectate. Acestea sunt crime. Franța le condamnă în cei mai fermi termeni. Am solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU. Rusia va trebui să dea socoteală. Solidaritate deplină cu poporul ucrainean și cu prietenii noștri austrieci și olandezi”, a scris Barrot pe X.

Zelenski: „Rusia încearcă să compenseze neputința militară și diplomatică”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că Rusia a lansat peste 110 rachete asupra Ucrainei în noaptea de joi spre vineri. Oficialul a estimat că este vorba despre unul dintre „cele mai masive atacuri” rusești.

„Rusia încearcă să-şi compenseze neputinţa militară şi diplomatică exact prin acest tip de atacuri”, a transmis şeful statului ucrainean.

De asemenea, liderul ucrainean a mai spus că încercarea președintelui rus Vladimir Putin de a „redesena lumea” alături de omologii săi chinez și american, în cadrul summitului desfășurat joi în China, a fost un „eșec”.

Rusia a lovit cu rachete balistice trei poduri importante din Kiev

Rusia a atacat, vineri, trei poduri din Kiev și a ucis opt persoane în cadrul unuia dintre cele mai ample atacuri aeriene din acest război de până acum, relatează BBC. Atacul vine la câteva zile după ce Ucraina a provocat pagube podului din Crimeea. Vladimir Putin a transmis, joi, în cadrul unei conferințe de presă de după summitul din China, că răspunsul Rusiei va fi pe măsură.

Potrivit BBC, două persoane au fost ucise în urma atacurilor rusești asupra unei gări din orașul Lviv, situat în vestul țării.

De asemenea, rachetele balistice ale rușilor au lovit trei poduri peste râul Dnipro, artere vitale de care locuitorii din Kiev depind pentru a se deplasa în oraș. Șase decese au fost confirmate în capitala Ucrainei.