România avea „optimismul clar, cu cifre” că ar putea câștiga prin vot funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), a declarat, vineri, Dacian Cioloș, candidatul țării noastre la această funcție. Fostul premier a adăugat că decizia de a candida anul viitor pentru aceeași funcție trebuie să fie luată la nivelul statului român.

Alegerea secretarului general al Organizației Internaționale a Francofoniei pentru mandatul 2027–2030 a fost amânată cu un an, după ce cele 53 de state și guverne membre cu drepturi depline nu au ajuns la un consens asupra candidaților. Actualul secretar general, Louise Mushikiwabo, rămâne în funcție.

Dacian Cioloș a candidat din partea României, iar președintele Nicușor Dan i-a susținut candidatura, inclusiv prin participarea la Summitul Francofoniei de la Phnom Penh, în Cambodgia.

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Cioloș a explicat, la sediul MAE, de ce, în cadrul reuniunii la nivel înalt, s-a decis amânarea cu un an a alegerii unui nou secretar general.

„S-a insistat mult pe consens, pentru că toți secretarii generali ai Francofoniei de până acum au fost aleși prin consens, și nu prin vot. Noi eram pregătiți și pentru un vot și aveam optimismul clar, cu cifre că am putea câștiga și prin vot, însă decizia politică a liderilor francofoni a fost să evite votul, pentru a nu compromite legitimitatea viitorului secretar general, care ar fi putut fi ales cu 16, 17, 18, 20 de voturi din 53 de state cu drept de vot într-o organizație cu 90 de membri”, a spus Cioloș.

Potrivit acestuia, unul din motivele pentru care un consens n-a putut să fie construit a fost că „unul dintre statele cu candidați nu a vrut sub nicio formă să retragă candidatura”.

„În condițiile astea, evident că nu putem să spunem că România sau un alt candidat a pierdut sau a câștigat, pentru că decizia a fost de amânare a alegerii secretarului general pentru anul viitor. În aceste condiții s-a prelungit mandatul secretarei generale actuale cu un an, urmând ca anul viitor, în toamnă, să se organizeze un Sommet extraordinar al francofoniei cu un singur punct pe ordinea de zi, alegerea viitorului secretar general. În schimb, s-a mai obținut o decizie, și anume aceea de a modifica regulamentul intern al francofoniei cu câteva elemente care ar putea să ajute la alegerea viitorului secretar general prin consens, așa cum s-a încercat și nu s-a reușit de data aceasta la Phnom Penh”, a menționat Cioloș.

Două elemente care ar urma să fie introduse în regulamentul Organizației Internaționale a Francofoniei sunt rotația geografică a provenienței secretarilor generali și limitarea numărului de mandate ale acestora la două mandate.

„Asta ne avantajează cumva, pentru că după două mandate din partea Africii acum ar veni rândul unui alt continent”, a menționat el.

În context, el a amintit angajamentul din partea Rwandei, care deja este la al doilea mandat în fruntea OIF, să nu mai candideze anul următor.

„Noi ne-am prezentat bine la acest Sommet, în sensul că am fost candidatura cu cea mai largă susținere din partea unor state provenind de pe toate continentele. Și de fapt a fost candidatura în jurul căreia s-a încercat construirea unui consens. (…) Republica Democratică Congo a decis la un moment dat să anunțe că e gata să-și retragă candidatura dacă și celelalte state cu candidați își retrag candidaturile pentru a construi un consens în jurul candidaturii noastre. Și din informațiile pe care le-am avut știm că exista această deschidere și din partea Mauritaniei. Însă câtă vreme Rwanda a decis până în ultimul moment să nu retragă candidatura, șefii de stat și de guvern din OIF au decis să amâne alegerea secretarilor generali mai degrabă decât să organizeze un vot și din motive politice, de percepție și de legitimitatea viitorului secretar general, dar și pentru că cu această amânare au dorit să-și rezolve anumite probleme care au dus la blocajul acesta al alegerii secretarului general”, a explicat Cioloș.

Decizia aparține statului român

Întrebat dacă România își va menține candidatura pentru funcția de secretar general al Francofoniei, Dacian Cioloș a precizat că decizia trebuie luată la nivelul autorităților române.

„Candidatura aceasta nu e una individuală, sunt candidaturi care sunt prezentate doar de către statele membre și evident, după tot ce s-a întâmplat la acest Sommet, am nevoie să am o discuție în primul rând cu domnul președinte, dar și cu Guvernul, cu Ministerul de Externe, ca să luăm această decizie. Eu personal cred că așa cum stau lucrurile în momentul de față, cu concluziile cu care s-a încheiat acest Sommet, rămânem în continuare foarte bine plasați, aș îndrăzni să spun, poate cel mai bine plasați, mai ales dacă se introduce și acest element al rotației geografice. Însă, așa cum am spus, decizia este a statului român dacă continuă sau nu cu candidaturile”, a arătat Cioloș.