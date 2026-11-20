Guvernul a aprobat vineri un memorandum care permite ocuparea a 130 de posturi pentru operarea tunelului Momaia, administrarea platformei electronice Toll.ro și intervențiile de întreținere a drumurilor pe timpul iernii.

Anunțul a fost făcut de ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, într-o postare pe Facebook. Separat, Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a transmis că montarea utilajului de forare destinat Autostrăzii Sibiu – Pitești continuă, fiind așteptat un singur transport agabaritic.

Guvernul a aprobat 130 de angajări pentru CNAIR

Potrivit ministrului Transporturilor, memorandumul aprobat în ședința Executivului vizează asigurarea personalului necesar pentru trei activități: funcționarea tunelului Curtea de Argeș (Momaia), operarea platformei Toll.ro și intervențiile specifice sezonului rece.

”A fost aprobat astăzi, în ședința de Guvern, Memorandumul prin care este angajat personalul necesar operaționalizării tunelului Curtea de Argeș (Momaia), funcționării Toll.ro și asigurării mentenanței pe perioada de iarnă. Pentru mentenanță, intervenție și monitorizare CNAIR va putea angaja pe posturile vacante 14 oameni, care vor asigura non-stop, în ture de câte 8 ore, funcționarea tunelului. Alți 40 de oameni vor fi angajați pentru operarea, mentenanța și derularea activităților specifice platformei electronice Toll.ro. Pentru intervențiile pe timp de iarnă a fost aprobată și angajarea pe perioadă determinată a 76 de persoane.Este un prim pas spre normalitate în administrarea eficientă a domeniului rutier, esențial pentru dezvoltarea economică a României.”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Utilajul gigant de forare de pe Autostrada Sibiu- Pitești este în curs de asamblare

De asemenea, DRDP Craiova a anunțat că lucrările de montare a componentelor utilajului TBM (Tunnel Boring Machine), cunoscut și sub denumirea de ”cârtiță”, continuă pe șantierul Autostrăzii Sibiu – Pitești. Acest tip de echipament este utilizat pentru excavarea mecanizată a tunelurilor.

Potrivit reprezentanților DRDP Craiova, cea mai mare parte a componentelor se află deja în proces de montaj, iar pentru completarea transporturilor către șantier mai este necesară aducerea unei singure piese principale.

”A mai rămas un singur transport agabaritic: piesa principală, care va ajunge în șantier după ce majoritatea componentelor vor fi deja montate”, a transmis instituția.

Reprezentanții direcției au comparat procesul de asamblare cu un puzzle tehnologic de mari dimensiuni, în care fiecare componentă trebuie instalată în ordinea corespunzătoare.

DRDP Craiova precizează că montajul utilajului avansează treptat, apropiindu-se momentul în care acesta va putea începe activitatea pentru care a fost adus pe șantier.