Iată cât curent electric consumă o centrală de apartament, într-o lună întreagă, și cât plătești lunar, de fapt.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

O centrală termică de apartament pe gaz consumă și curent electric, nu numai gaz. Electricitatea este folosită pentru pompa de circulație, placa electronică, ventilator și sistemul de aprindere.

Pentru o centrală obișnuită de apartament, de 24 kW, se poate estima următorul consum: Gândul a facut calculele la un tarif mediu de 1.3 lei / kwh.

Așadar, potrivit calculelor, la un consum redus, de 30 kWh/lună, prețul este de 39 lei/lună. La consum normal, de 45 kWh/lună, vei plăti 58 lei/lună. La un consum ridicat, adică de 60 kWh/lună -> 78 lei/lună, iar în cazul unei ierni geroase, poți consuma 75 kWh/lună și ai putea plăti 97 lei/lună.

Ce influențează cel mai mult consumul unei centrale de apartament

Consumul unei centrale termice poate fi influențat și de temperatura pe thermostat. Astfel, creșterea cu 1°C adaugă de regulă 6–8% la consum. Un alt factor important care ar putea să contribuie la consum este și izolația termică și ferestrele. Ele pot reduce pierderile de căldură și timpul efectiv de ardere/funcționare. Mai este, de asemenea, și apa caldă menajeră. Aceasta adaugă un consum suplimentar constant, chiar și atunci când încălzirea este oprită.

Reguli pentru a economisi bani

Pentru un consum mai redus și pentru a economisi bani, puteți aplica niște reguli general valabile de funcționare. Spre exemplu, ajustați temperatura setată și mențineți o temperatură între 19°C și 21°C în camera de zi pe timpul zilei, iar în dormitoare setați o valoare între 15°C și 17°C. Fiecare grad în plus poate crește consumul de energie cu aproximativ 7%.

De asemenea, instalarea unui termostat cu modulare poate fi eficientă, dacă aveți o centrală termică în condensare. Acest accesoriu reglează intensitatea flăcării în funcție de temperatura din locuință, prevenind o posibilă pierdere de până la 10% din eficiența sistemului.

Apoi, evitați oprirea completă a încălzirii pe timpul nopții. Specialiștii recomandă menținerea sistemului în modul de așteptare (standby) sau setarea termostatului la aproximativ 15°C–16°C, în loc de oprirea totală. De ce? Deoarece reîncălzirea locuinței de la zero, dimineața, poate duce la o creștere mai pronunțată a consumului de energie.