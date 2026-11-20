Președintele francez, Emmanuel Macron, o va primi, vineri, pe fosta vicepreședintă a SUA, Kamala Harris, la Palatul Élysée, relatează Politico.

Macron se va întâlni cu Harris „în privat, pentru o scurtă vizită de curtoazie, în prezența soțului acesteia, așa cum procedează uneori la cererea anumitor foști lideri”, a precizat Palatul Élysée într-un comunicat.

Publicațiile franceze La Lettre și Intelligence Online au relatat inițial că Macron și Harris urmau să ia cina împreună, informație confirmată ulterior de Palatul Elysée. Cu toate acestea, biroul lui Macron a precizat ulterior că cei doi vor avea doar o întâlnire privată.

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Politico reamintește că întâlnirea față în față are loc la scurt timp după victoria categorică a democraților în alegerile intermediare din SUA și pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Paris și Washington cu privire la negocierile de pace privind războiul din Ucraina. Macron și președintele SUA, Donald Trump, care a învins-o pe Harris în alegerile prezidențiale din 2024, au avut o relație cu suișuri și coborâșuri în ultimii ani.

Cei doi au avut recent un schimb de replici acide cu privire la revoltele din Franța de luna trecută, pe care Trump și aliații săi le-au atribuit imigrației necontrolate — comentarii pe care liderul francez le-a calificat drept „stupide”.

Relația lui Macron cu Harris a fost mai armonioasă.

Se pare că Harris își păstrează opțiunea de a candida din nou la președinție în 2028, moment în care Macron nu va mai fi în funcție. Președintele francez își va încheia mandatul în luna mai a anului viitor, întrucât Constituția îi interzice să exercite un al treilea mandat consecutiv.

Kamala Harris, vicepreședinta lui Joe Biden din 2021 până în 2025, l-a înlocuit cu preaviz scurt ca și candidată democrată pentru alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, după ce acesta s-a retras din cauza îngrijorărilor legate de sănătatea sa. A fost învinsă categoric de Donald Trump. Dar astăzi este considerată o probabilă candidată pentru alegerile din 2028. Fără a-și fi anunțat încă oficial candidatura, ea se numără printre favoriți în sondajele pentru democrați.