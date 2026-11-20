Emisiunea lui Pescobar, pe numele real Paul Nicolau, pregătită de Pro TV, a fost scoasă din grila postului chiar după primele filmări. Emisiunea „Pe muchie de cuțit”, adaptarea românească a celebrului format internațional „Kitchen Nightmares”, nu s-ar fi ridicat la nivelul standardelor așteptate pentru a ajunge pe micile ecrane, conform paginademedia.ro.

Managementul Pro TV a luat decizia de a opri difuzarea după ce a analizat primele filmări pentru show, care nu s-ar fi ridicat la nivelul așteptărilor.

Surse apropiate producției susțin că materialele realizate nu îndeplinesc criteriile de calitate impuse de postul de televiziune pentru a intra în grila de programe. Formatul original, „Kitchen Nightmares”, a fost lansat în urmă cu peste 20 de ani în Marea Britanie, avându-l în prim-plan pe renumitul chef Gordon Ramsay. Pentru varianta din România, Pro TV mizase pe o gazdă devenită cunoscută pe TikTok și implicată anterior în mai multe controverse.

Ce spune Pro TV despre soarta emisiunii cu Pescobar

Întrebați de ce producția nu se va mai regăsi în grila TV, cu ce va fi înlocuită și ce se va întâmpla cu materialele deja filmate, reprezentanții Pro TV au transmis un răspuns diplomatic, fără a oferi detalii concrete despre reluarea proiectului.

„Strategia de programe este un proces complex, iar deciziile privind difuzarea producțiilor sunt luate în funcție de contextul general și de grila de programe. Filmarea unei producții nu înseamnă neapărat că aceasta va fi difuzată imediat, iar în această primăvară, PRO TV le oferă telespectatorilor o gamă variată de conținut”, au precizat oficialii televiziunii pentru Paginademedia.ro.

Precedentul „Burlacii”, emisiunea mutată rapid pe Acasă TV și Voyo

Decizia de a bloca emisiunea cu Pescobar vine la scurt timp după un alt eșec de grilă înregistrat de Pro TV în această toamnă. Postul a scos rapid din program, după doar câteva ediții, reality show-ul „Burlacii”, considerat cea mai explicită producție din istoria televiziunii.

Gândită ca o replică la „Insula Iubirii”, emisiunea prezentată de Adelina Pestrițu a atras numeroase critici încă de la debut din cauza cadrelor explicite, a discuțiilor cu tentă sexuală și a imaginilor controversate din promo-uri. Pe fondul audiențelor sub media stației și al valului de nemulțumiri din partea telespectatorilor, show-ul a fost mutat după doar câteva zile pe Acasă TV și pe platforma Voyo.