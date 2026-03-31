Amendă de 150 lei, în anul 2026, pentru românii care stau în chirie și „uită” să facă acest lucru

Se înăspresc regulile, în 2026, pentru românii care stau în chirie și „uită” să facă un lucru esențial. Este vorba de a trece în cartea de identitate adresa la care locuiesc. Din 10 iunie, aceștia pot fi amendați de polițiști, dacă se descoperă că au încălcat legea.

Noile reglementări sunt foarte clare în această privință și nu lasă loc de întors.

Ce modificare importantă a fost adusă

Astfel, pentru nedeclararea reședinței reale în cartea de identitate se pot aplica sancțiuni contravenționale. Acestea pot ajunge până la 150 de lei. Amendă vor primi atât proprietarii, cât și chiriașii.

Modificările legislative care au fost aduse prevăd că orice persoane care se mută într-o locuință are la dispoziție 15 zile ca să declare reședința efectivă. Dacă nu respectă acest termen impus de autorități, se vor supune rigorilor legii. Concret, persoanele care locuiesc temporar într-un alt spațiu decât cel trecut în actul de identitate riscă o amendă cuprinsă între 75 și 150 de lei.

Anterior, legea prevedea un termen de 30 de zile. Acesta a fost redus pentru a preveni situațiile în care oamenii folosesc adrese fictive în scopuri administrative sau …electorale.

Și proprietarii de case/apartament sunt vizați: dacă nu declară că au chiriași în locuință pot fi amendați. Mai mult, legea îi obligă să meargă cu respectivii la Serviciul de Evidență a Populației ca să-și exprime consimțământul de primire în spațiu.

„Persoana care găzduiește o altă persoană care nu are înscrisă în actul de identitate adresa la care locuiește efectiv, după trecerea termenului de 15 zile, are obligația de a se prezenta împreună cu aceasta la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, în vederea exprimării consimțământului de primire în spațiu”, arată textul legii.

Ce este viza de flotant

Pentru persoanele care locuiesc temporar în alt loc decât cel de domiciliu, viza de flotant rămâne opțiunea legală pe care o au.

Totuși, procesul de obținere este unul mult mai strict în prezent. Astfel, solicitantul unei vize de flotant trebuie să semneze o declarație pe propria răspundere în care arată că locuiește efectiv la noua adresă minimum 15 zile pe lună. În declarație se menționează și motivul solicitării vizei, indiferent dacă vorbim de muncă, studii sau alte situații personale.

Toate aceste noi reglementări apar într-un moment în care autoritățile locale încearcă să reducă numărul de reședințe declarate formal, dar nefolosite. În plus, se urmărește o mai mare acuratețe în evidența populației și un control riguros al fluxului de persoane din orașe.

Viza de flotant are o valabilitate limitată. Aceasta se acordă pentru o perioadă care nu poate depăși un an de zile. La expirarea perioadei, se depune o nouă cerere pentru prelungire.

De asemenea, viza de flotant nu poate fi făcută pe o durată mai mică de o lună de zile.

