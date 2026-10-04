Amendă între 1.000 și 10.000 lei pentru toți românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în balcon. Majoritatea cred că este legal, însă Art. 26 din Legea 50/1991 îi contrazice

Românii care stau la bloc pot fi amendați cu sume între 1.000 și 10.000 de lei dacă fac acest lucru pe balcon, contrar legii.

Este vorba de Art.26 din Legea 50/1991, care îi contrazice, deși ei credeau că lucrările ar fi în litera legii.

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Sancțiunile se referă, desigur, la modificările neautorizate la balcon (gresie, închidere, dărâmare pereți sau schimbare fațadei).

Cadru legal

Legea nr. 50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții: Art. 3 stipulează că lucrările de construire, reabilitare, modificare sau consolidare se pot executa numai pe baza unei autorizații de construire.

Închiderea balcoanelor/logiilor existente se încadrează la modificări ce necesită autorizație de construire, proiect tehnic (DTAC) și acordul asociației de proprietari.

Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari: Art. 18 și Art. 40 interzic proprietarilor să efectueze modificări la fațadă sau la părțile comune ale clădirii fără autorizațiile necesare și fără acordul asociației, dacă acestea afectează structura, aspectul arhitectural sau siguranța locatarilor.

Cine constată și aplică sancțiunile

Sancțiunile sunt aplicate de Poliția Locală (Serviciul Disciplină în Construcții), în urma controalelor de rutină sau – cel mai frecvent – în urma sesizărilor și reclamațiilor făcute de vecini sau de către Asociația de Proprietari.

Al doilea organism este Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC).

La cât ajung amenzile

Conform Art. 26 din Legea 50/1991, executarea de lucrări fără autorizație de construire sau cu nerespectarea acesteia se sancționează cu amendă cuprinsă între 1.000 lei și 10.000 lei.

Pe lângă amendă, procesul-verbal de contravenție stabilește un termen de intrare în legalitate (obținerea autorizației retroactive) sau sistarea imediată a lucrărilor și aducerea spațiului/fațadei la starea inițială.

Dacă proprietarul nu se conformează în termenul impus, Primăria sau Poliția Locală îl poate da în judecată.

Instanța va obliga proprietarul să demoleze lucrările sau să readucă balconul la forma inițială pe cheltuială proprie.