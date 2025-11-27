Un român a circulat cu de peste trei ori viteza legală în Austria și a mai trecut și pe roșu. Care au fost consecințele

Un șofer român de 27 de ani a fost surprins de radar circulând cu 115 km/h în Austria, într-o zonă în care limita de viteză era de 30 km/h. Bărbatul a încălcat mai multe reguli de circulație. Șoferul român circula cu viteză marți, 25 noiembrie, în localitatea Kathal, din statul federal austriac Stiria. El a fost oprit de o patrulă de poliție aflată pe un drum unde se desfășurau lucrări de reparații, relatează publicația Kronen Zeitung.

Autoritățile i-au confiscat mașina. Atenție! De la 1 martie 2024, o modificare legislativă prevede că, dacă un şofer depășeşte limita de viteză în Austria cu peste 80 km/h în localități sau peste 90 km/h în afara localităților, autorităţile au dreptul să confişte vehiculul, iar, ulterior, acesta poate fi vândut la licitaţie.

Românul a prezentat polițiștilor documentele fratelui său. Mai mult decât atât, șoferul a trecut și pe culoarea roșie a semaforului, ignorând complet regulile de circulație.

Polițiștii au pornit imediat în urmărirea acestuia și au reușit să îl oprească la scurt timp. Permisul de conducere i-a fost reținut pe loc, iar autoturismul a fost confiscat. În momentul controlului românul a prezentat polițiștilor documentele fratelui său, încercând să inducă în eroare autoritățile. În cauză a fost deschis un dosar penal.

În ce condiții poate fi confiscată mașina în Austria

În anul 2024, autoritățile din Austria au introdus posibilitatea ca un vehicul al unui conducător auto surprins cu viteză extremă să fie confiscat şi apoi vândut la licitaţie.

Modificarea legislativă se aplică în cazul în care un şofer depășeşte limita de viteză cu peste 80 km/h în localități sau peste 90 km/h în afara localităților.

În cazul unor recidive, sau dacă există antecedente, pragul pentru confiscare permanentă poate fi chiar mai mic: peste 60 km/h în localitate sau peste 70 km/h în afara localității.

Dacă vehiculul nu aparține şoferului, fiind o maşină închiriată sau una în leasing, legea permite confiscarea temporară pe loc (până la 14 zile), dar nu confiscarea definitivă.

