Ucraina a lansat un atac masiv cu drone asupra Moscovei și a mai multor regiuni. Toate cele patru aeroporturi din capitala rusă au fost închise

11 dec. 2025, 12:03, Știri externe
Un atac masiv, efectuat peste noapte, cu aproape 300 de drone ucrainene, a lovit ținte din Rusia joi dimineață, forțând închiderea tuturor celor patru aeroporturi majore din Moscova: Șeremetievo, Domodedovo, Vnukovo și Jukovski, timp de șapte ore. Cel puțin 133 de zboruri au fost anulate, întârziate sau deviate din cauza închiderii spațiului aerian de deasupra capitalei. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că 36 de drone au fost doborâte în apropierea orașului, fără a oferi detalii despre pagube.

În Voronej, resturile unei drone doborâte au avariat mai multe clădiri de apartamente și au afectat alimentarea cu energie electrică a mai multor cartiere. Presa locală a raportat pagube în apropierea unei centrale electrice și a unei importante fabrici de produse chimice. De asemenea, au fost raportate explozii în Velikii Novgorod, unde a izbucnit un incendiu după un presupus atac asupra unei mari fabrici de îngrășăminte.

Ministerul Apărării din Rusia a susținut că 287 de drone ucrainene au fost interceptate în 12 regiuni – unul dintre cele mai mari atacuri ale războiului – cu cele mai puternice lovituri în regiunile Briansk, Moscova și Kaluga. Avionul în care se afla prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, nu a putut ateriza la Moscova din cauza atacului cu drone, raportează canalul Telegram Baza. Aeronava a așteptat aproape o oră permisiunea de aterizare la Moscova, dar a fost redirecționată către Pulkovo.

Ucraina atacă cu drone infrastructura rusă de extracție a petrolului din Caspica

Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra rafinăriilor și infrastructurii, susținând că scopul este de a perturba economia de război a Rusiei. Președintele Volodimir Zelenski a promis că aceste operațiuni vor continua atâta timp cât Moscova poartă război.

Luptătorii Centrului de Operațiuni Speciale „Alfa” din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au atacat cu drone platforma petrolieră rusească „Filanovski” din Marea Caspică. Instalația aparține companiei „Lukoil-Nijnevoljsknefti”. Este prima dată când Ucraina lovește infrastructura rusă de extracție a petrolului din sectorul caspic. Sursele au confirmat cel puțin patru lovituri directe asupra platformei. În urma atacului, producția de petrol și gaze de la cele peste 20 de sonde pe care le deservește a fost oprită.

Perimetru de exploatare petrolieră „Filanovski” este considerat unul dintre cele mai mari din Rusia și din sectorul rusesc al Mării Caspice, cu rezerve estimate la 129 de milioane de tone de petrol și 30 de miliarde de metri cubi de gaze.

Cele mai noi