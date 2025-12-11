Prima pagină » Actualitate » Localitatea din România în care îți poți cumpăra o casă cu doar 8000 de euro. Terenul are peste 2000 mp

Localitatea din România în care îți poți cumpăra o casă cu doar 8000 de euro. Terenul are peste 2000 mp

11 dec. 2025, 11:42, Actualitate
Localitatea din România în care îți poți cumpăra o casă cu doar 8000 de euro. Terenul are peste 2000 mp

Există în România și proprietăți care sunt accesibile la prețuri decente. Prețul terenului sau al locuinței este determinat de locație, mai precis de accesul la utilități apă, canalizare, energie electrica, ineternet etc și la infrastructura rutieră, drumuri naționale, județene sau autostrăzi, mai nou.

Este și cazul unei proprietăți din comuna Amaru, localitatea Câmpeni – Lunca, jud Buzău, scoasă la vânzare cu doar opt mii de euro. În acest caz, proprietatea este pe ruta Buzău-Întorsura Buzaului.

Teren intravilan în suprafata de 2198mp, având categoria de folosința a curti constructii în suprafață de 1139mp și arabil în suprafață de 1139mp, se prezintă proprietatea.

Pe teren se afla edificate 3 construcții, respectiv o casă cu suprafața construiă la sol de 65,44 mp care pare a fi edificata în anii 1960 din chirpici și acoperiăa cu tablă și o construcție aneăa din BCA, pare a fi neterminată și acoperita cu tablă suprafața construită la sol de 21,20 mp; și o construcție tip wc care nu apare in acte, este estimarea experților.

Recomandarea autorului: Care este cea mai ieftină casă din București. Din ce cartiere poți să începi căutările dacă vrei o locuință

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Curtea de Apel București anunță o conferință extraordinară de presă după scandalul declanșat de documentarul Recorder
11:34
Curtea de Apel București anunță o conferință extraordinară de presă după scandalul declanșat de documentarul Recorder
TRANSPORT Ministrul Transporturilor anunță semnarea contractului pentru Studiul de Fezabilitate al Drumului de mare viteză care leagă București de Bulgaria
11:26
Ministrul Transporturilor anunță semnarea contractului pentru Studiul de Fezabilitate al Drumului de mare viteză care leagă București de Bulgaria
ACTUALITATE Amendă usturătoare pentru un șofer care a depășit viteza legală cu 1 km/h, în Polonia. Chiar și polițiștii au fost revoltați
11:11
Amendă usturătoare pentru un șofer care a depășit viteza legală cu 1 km/h, în Polonia. Chiar și polițiștii au fost revoltați
ULTIMA ORĂ Ministrul Justiției îl contrazice pe Dominic Fritz după cererea USR de demitere a șefului DNA: „Dacă au probe, să le prezinte”
10:59
Ministrul Justiției îl contrazice pe Dominic Fritz după cererea USR de demitere a șefului DNA: „Dacă au probe, să le prezinte”
UTILE Cât timp trebuie să ții geamul deschis iarna pentru o aerisire eficientă, fără să pierzi căldura
10:43
Cât timp trebuie să ții geamul deschis iarna pentru o aerisire eficientă, fără să pierzi căldura
Mediafax
Prima reacție a OMV Petrom după ce Ilie Bolojan a anunțat că grupul renunță la arbitrajul de la Paris privind Neptun Deep. Declarațiile Christinei Verchere
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Cancan.ro
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Prosport.ro
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Adevarul
Kremlinul „crește amenințarea” pentru Kiev: forțe militare și drone în regiunea separatistă din Republica Moldova
Mediafax
Prima reacție după decizia CCR privind taxele locale. Primarul unui mare oraș: Este o mare tâmpenie modul în care se calculează taxa auto
Click
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Studiu: Din ce țări să nu cumperi o mașină la mâna a doua
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care a fost prima carte scrisă?

Cele mai noi