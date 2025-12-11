Localitatea din România în care îți poți cumpăra o casă cu doar 8000 de euro. Terenul are peste 2000 mp

Există în România și proprietăți care sunt accesibile la prețuri decente. Prețul terenului sau al locuinței este determinat de locație, mai precis de accesul la utilități apă, canalizare, energie electrica, ineternet etc și la infrastructura rutieră, drumuri naționale, județene sau autostrăzi, mai nou.

Este și cazul unei proprietăți din comuna Amaru, localitatea Câmpeni – Lunca, jud Buzău, scoasă la vânzare cu doar opt mii de euro. În acest caz, proprietatea este pe ruta Buzău-Întorsura Buzaului.

Teren intravilan în suprafata de 2198mp, având categoria de folosința a curti constructii în suprafață de 1139mp și arabil în suprafață de 1139mp, se prezintă proprietatea.

Pe teren se afla edificate 3 construcții, respectiv o casă cu suprafața construiă la sol de 65,44 mp care pare a fi edificata în anii 1960 din chirpici și acoperiăa cu tablă și o construcție aneăa din BCA, pare a fi neterminată și acoperita cu tablă suprafața construită la sol de 21,20 mp; și o construcție tip wc care nu apare in acte, este estimarea experților.

