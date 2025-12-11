Prima pagină » Știri externe » Zelenski anunţă o nouă întâlnire a Coaliţiei de Voință”. Peste 30 de țări se vor alătura. Rutte, întâlnire cu Merz la Berlin

11 dec. 2025
Zelenski anunţă o nouă întâlnire a Coaliţiei de Voință”. Peste 30 de țări se vor alătura. Rutte, întâlnire cu Merz la Berlin
14:16

UPDATE. Țările UE discută, în secret, un plan alternativ de finanțare a Kievului

Țările UE discută, în secret, un plan alternativ de finanțare a Kievului, în cazul în care nu se va reuși să se ajungă la un acord privind schema de confiscare a activelor înghețate ale Rusiei în favoarea Ucrainei, scrie Politico.

Se presupune că statele membre vor acorda ajutor din propriile bugete. Printre participanții cei mai probabili la schemă sunt menționate Germania, țările scandinave și cele baltice.

Ungaria a clarificat că se opune deciziei, care ar necesita un vot unanim.

Cu toate acestea, cei care au lansat această idee au avertizat că UE riscă „o divizare serioasă în interiorul său” dacă unele țări membre sunt forțate să suporte singure povara financiară a sprijinirii Ucrainei, în detrimentul solidarității, a scris Politico.

„Cel mai semnificativ beneficiu conferit de apartenența la UE țărilor din blocul comunitar este solidaritatea. Forțând unele țări membre să suporte singure povara financiară a sprijinirii Ucrainei, blocul riscă o divizare gravă în nucleul său.“, mai arată jurnaliștii Politico.

Se presupune că Germania ar putea, în viitor, să nu mai aleagă să sprijine o bancă aflată în dificultate într-o țară care nu oferă acum fonduri pentru Kiev.

„Solidaritatea este o stradă cu două sensuri”, a declarat un diplomat.

12:56

UPDATE. Merz a anunțat un nou plan de pace pentru Ucraina care abordează problemele teritoriale

Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat că liderii europeni, în coordonare cu Kievul, au pregătit o nouă propunere de pace pentru Ucraina, care abordează problema concesiilor teritoriale.

„Există o propunere de care (Donald Trump) nu avea cunoştinţă la momentul la care am discutat noi la telefon (miercuri), pentru că ea nu a le fusese transmisă încă americanilor”, a anunțat Merz.

„Este vorba, în primul rând, despre ce concesii teritoriale este pregătită Ucraina să facă”, subliniază cancelarul german.

Vorbind, joi, la o conferință de presă de la Berlin, cancelarul Merz a dezvăluit că el, alături de președintele francez Emmanuel Macron și de prim-ministrul britanic Keir Starmer, au discutat despre propunere, la telefon, cu președintele american Donald Trump în ziua precedentă. Această evoluție indică un efort european concertat de a avansa o soluție.

„Principala problemă aici este ce concesii teritoriale este dispusă să facă Ucraina. Totuși, aceasta este o întrebare la care trebuie să răspundă în primul rând (…) președintele ucrainean și poporul ucrainean, așa cum i-am spus clar și președintelui Trump”, a declarat Merz.

„Și dacă vom continua acum acest proces așa cum preconizăm, vor exista discuții cu SUA în weekend. Apoi, ar putea avea loc o întâlnire aici, la Berlin, la începutul săptămânii viitoare. Participarea sau nu a SUA depinde în mare măsură de redactarea comună a documentelor”, a adăugat el.

12:45

UPDATE. Merz își dorește o Europă unită și mizează pe o cooperare strânsă – în special în căutarea păcii în Ucraina

„Vom face asta ca o Europă unită și puternică. Menținerea acestei Europe unite, chiar și sub presiune, și nepermiterea ca aceasta să fie divizată de nimic sau nimeni, este mai importantă ca niciodată. Avem nevoie de o Europă unită și puternică acum mai mult ca niciodată”, a declarat Merz, la o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Berlin.

NATO joacă un rol cheie într-o perioadă de mari tulburări geopolitice, a declarat Merz. Este crucial să se consolideze masiv și cu mare urgență pilonul european al alianței. Aceasta este o prioritate pentru guvernul german. Merz a declarat: „Noua strategie de securitate națională a Statelor Unite, pe care am văzut-o săptămâna trecută, confirmă că suntem pe drumul cel bun.”

„Asta înseamnă că oriunde putem coopera cu SUA în propriul nostru interes, dincolo de simpla retorică, vom continua, desigur, să facem acest lucru”, a declarat Merz. Acest lucru este valabil în special pentru eforturile intense depuse în vederea unei posibile păci în Ucraina și pentru viitorul NATO.

12:42

UPDATE. SUA sunt dedicate securității Europei, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte

SUA sunt dedicate securității Europei, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-o conferință de presă comună cu cancelarul german Friedrich Merz, relatează APA.

„Când ne uităm la documentul referitor la strategia de securitate națională publicată de Casa Albă, devine clar că Statele Unite, ca întotdeauna, rămân angajate față de NATO și asigurarea securității Europei. SUA ne-au cerut pur și simplu să depunem eforturi mai mari și să ne creștem cheltuielile și activitatea militară. Și facem asta”, a declarat Rutte.

Secretarul general al NATO s-a întâlnit, joi, la Berlin cu cancelarul german Friedrich Merz, în contextul tensiunilor dintre Europa și SUA.

Aliații NATO, inclusiv Germania, au insistat pentru o implicare mai mare a Europei în eforturile de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina. Între timp, administrația președintelui american Donald Trump a publicat o strategie de securitate națională în care se afirmă că Washingtonul nu consideră Rusia o amenințare, dar critică aspru UE.

După-amiaza, Rutte va susține un discurs la un eveniment din cadrul Conferinței de Securitate de la München.

Volodimir Zelenski s-a aflat într-o misiune diplomatică săptămâna aceasta. Înainte de a trimite planul de pace revizuit al Ucrainei către Statele Unite, șeful de stat a călătorit la Londra, Bruxelles și Roma unde a purtat negocieri cu liderii europeni. Președintele Ucrainei va încerca să continue aceste negocieri și astăzi. Astfel, va participa la o întâlnire virtuală a autoproclamatei „coaliții a celor dispuși“ sau „Coaliția de voință“.

Întâlnirea va reuni lideri din peste 30 de țări „care lucrează cu Ucraina pentru a asigura securitatea pe uscat, în aer și pe mare”, a declarat ieri Zelenski.

Coaliția, care s-a întrunit ultima dată pe 25 noiembrie, se va reuni după comentariile usturătoare făcute săptămâna aceasta de Donald Trump, care i-a numit pe unii lideri europeni „slabi” și i-a criticat pentru că nu au reușit să asigure pacea în Ucraina.

Zelenski și aliații săi speră să-l aducă pe Trump în Europa, în acest weekend, pentru un summit improvizat al liderilor, deși președintele SUA a declarat aseară că „nu vrem să ne pierdem timpul”.

Într-un mesaj distribuit pe rețelele de socializare, președintele Ucrainei a mai transmis că săptămâna viitoare, vor avea loc noi întâlniri bilaterale.

„Ne vom coordona cu Europa în formate bilaterale, săptămâna viitoare. Ucraina acționează rapid; fiecare vizită și fiecare negociere pe care le desfășurăm dau întotdeauna rezultate practice pentru apărarea și reziliența noastră.“, a transmis Zelenski.

Acesta a mai menționat că aviația Ucrainei a fost întărită. „Detaliile nu sunt încă publice, dar continuăm să ne întărim forțele în aer.“, a precizat președintele.

Președintele Nicușor Dan participă la reuniunea online a „Coaliției de Voință”

„Mahmureală” sovietică la Kiev? „Acțiunile anticorupție din Ucraina rămân selective, constrânse politic și, adesea, încep doar atunci când un scandal devine imposibil de ignorat”

Zelenski a trimis un nou plan de pace în SUA. Trump cere, din nou, alegeri în Ucraina: „Zelenski trebuie să fie realist. 82% din ucraineni vor un acord”

