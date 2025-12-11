🚨 Zelenski anunţă o nouă întâlnire a Coaliţiei de Voință”. Peste 30 de țări se vor alătura. Rutte, întâlnire cu Merz la Berlin

14:16

Țările UE discută, în secret, un plan alternativ de finanțare a Kievului, în cazul în care nu se va reuși să se ajungă la un acord privind schema de confiscare a activelor înghețate ale Rusiei în favoarea Ucrainei, scrie Politico.

Se presupune că statele membre vor acorda ajutor din propriile bugete. Printre participanții cei mai probabili la schemă sunt menționate Germania, țările scandinave și cele baltice.

Ungaria a clarificat că se opune deciziei, care ar necesita un vot unanim.

Cu toate acestea, cei care au lansat această idee au avertizat că UE riscă „o divizare serioasă în interiorul său” dacă unele țări membre sunt forțate să suporte singure povara financiară a sprijinirii Ucrainei, în detrimentul solidarității, a scris Politico.

„Cel mai semnificativ beneficiu conferit de apartenența la UE țărilor din blocul comunitar este solidaritatea. Forțând unele țări membre să suporte singure povara financiară a sprijinirii Ucrainei, blocul riscă o divizare gravă în nucleul său.“, mai arată jurnaliștii Politico.

Se presupune că Germania ar putea, în viitor, să nu mai aleagă să sprijine o bancă aflată în dificultate într-o țară care nu oferă acum fonduri pentru Kiev.