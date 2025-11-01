Amenzi de aproape 50 de mii de lei după meciul dintre Dinamo și CFR Cluj, de pe Arena Națională

Jandarmeria București a aplicat nouă sancțiuni la partida de fotbal FC Dinamo 1948 București – CFR Cluj de aproape 50 de mii de lei.

„În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au aplicat nouă sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 47.750 de lei. Subliniem faptul că, dintre acestea, o sancţiune contravențională, în valoare de 37.000 de lei, a fost aplicată organizatorului evenimentului sportiv, iar două sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 10.000 de lei, au fost aplicate societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin”, transmite Jandarmeria București.

Jandarmeria caută și alți suporteri pentru a-i amenda

Sursa citată mai arată că, totodată, a fost aplicată o sancţiune complementară privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de un an.

„În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare”, mai transmite Jandarmeria.