Orădenii au ieșit în stradă să-l susțină pe premier: „Bolojan, nu uita, Oradea-i de partea ta”

La Oradea, orașul unde premierul Ilie Bolojan a fost primar, peste 1.500 de persoane au ieșit în stradă în semn de susținere pentru acesta. „Bolojan, nu uita, Oradea-i de partea ta!”, au scandat, printre altele, aceștia în Piața Unirii.

La miting și-au anunțat prezența și primarul Florin Birta, dar și președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, potrivit publicației locale ebihoreanul.ro.

Manifestarea a început în jurul orei 18.00, după ce s-a răspândit pe Facebook în ultimele zile, la inițiativa orădeanului Dan Craznic, cel care a mai încercat să mobilizeze oameni în stradă, începând din 21 aprilie, la scurt timp după ce PSD a anunțat retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan. Atunci, însă, acțiunea sa a strâns doar 8 participanți.

Acum, omenii s-au strâns cu pancarte și vuvuzele, la statuia Regelui Ferdinand, strigând sloganuri precum „Bolojan, nu uita, Oradea-i de partea ta”, „Bolojan, bravo!”, „Bolojan serios, cinstit, compentent, de neoprit!”, „Fug șobolanii”, „Ilie – democrație forță!”, „Vrem o Românie modernă” sau „Normalitate! Prosperitate!”, „Să pice moțiunea!” sau „Din Oradea să se știe, Ilie aduce bogăție”…

Manifestări asemănătoare se desfășoară, tot astăzi, și în Piața Victoriei din Capitală, dar și la Iași.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan urmează să fie votată în Parlament, pe 5 mai.

