Ana Maria Barnoschi, pusă pe schimbări. ”Este în funcție de buget și în funcție de ce ne dorim noi”

Ana Maria Barnoschi, în vârstă de 33 de ani, este pusă pe schimbări. Vedeta și partenerul ei vor să se mute la casă.



Ana Maria Barnoschi este cunoscută publicului telespectator din țara noastră din postura de asistentă TV la emisiunea ”Roata Norocului”, difuzată de postul de televiziune Kanal D. După 14 ani, vedeta a întrerupt colaborarea cu postul de televiziune Kanal D.

În iunie 2024, Ana Maria Barnoschi s-a căsătorit cu omul de afaceri Vlad Bălău. Cei doi locuiesc în prezent într-un apartament cu trei camere, însă vor să se mute la casă. Ana maria Barnoschi a dat detalii în acest sens pentru click.ro.

Ana Maria Barnoschi, pusă pe schimbări. ”Ne-am dori să achiziționăm o casă gata făcută, să nu ne batem capul cu tot ce înseamnă construit o casă de la zero”

”Îmi doresc să ne mutăm la casă. Acum stăm într-un apartament de trei camere. Aș vrea o casă undeva pe lângă București, o casă cu o curte mare pentru căței. Am patru căței. Ne-am dori să achiziționăm o casă gata făcută, să nu ne batem capul cu tot ce înseamnă construit o casă de la zero. Am fost deja la câteva vizionări. Am văzut câteva căsuțe, care ne-au plăcut pentru că s-au mulat cumva pe cerințele noastre”, a spus Ana Maria Barnoschi.

”Trebuie să mai vedem, să mai testăm piața după care să tragem o linie și să stabilim care ne-au plăcut și la care să ne oprim. Este în funcție de buget și în funcție de ce ne dorim noi de la casa respectivă. Curtea este foarte importantă. La patru căței am nevoie să-i las și pe ei să se joace în voie. Piscina nu e un criteriu după care să ne alegem casa, asta o putem face și pe viitor”, a adăugat aceasta.