ANAF a pus ochii pe casele de AMANET. Mii de locații vor fi verificate

ANAF a anunțat joi declanșarea unei acțiuni de control fiscal de amploare care vizează peste 3.700 de case de amanet și punctele lor de lucru din întreaga țară.

Controalele au fost declanșate în urma unor alerte generate de sistemele informatice de analiză de risc din bazele de date fiscale și financiare ale instituției, care au indicat discrepanțe majore între situația raportată de firme și averile reale ale patronilor.

„Analizele ANAF au evidențial discrepanțe majore între situația financiară a unora dintre firme, multe dintre ele raportând active modeste și pierderi și averile semnificative ale acționarilor sau asociaților persoane fizice (situația patron bogat, firmă săracă)”, se arată într-un comunicat al instituției.

Firme cu pierderi, dar patroni prosperi

Potrivit datelor transmise de Centrul Național de Informații Fiscale, există numeroase cazuri în care entitățile comerciale sunt aproape inactive sau declară dificultăți financiare, în timp ce proprietarii dețin bunuri și venituri semnificative, inclusiv imobile, autoturisme de lux sau alte active.

„Controalele vor fi țintite și vor viza atât legalitatea funcționării acestor entități, cât și conformarea fiscală a entităților comerciale și a persoanelor fizice implicate. ANAF va aplica sancțiuni acolo unde vor fi constatate abateri și investighează în continuare toate cazurile semnalate ca fiind cu risc fiscal ridicat”

ANAF subliniază că obiectivul campaniei este creșterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor și combaterea evaziunii fiscale, printr-o analiză inteligentă și proactivă a datelor.

Surse foto: Mediafax foto

AUTORUL RECOMANDĂ: