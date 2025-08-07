ANAF, obligată de ÎCCJ să restituie OMV Petrom peste 435.000.000 de lei TVA pentru tranzacția cu petromservice. Procesul a durat 12 ani

ANAF trebuie să restituie companiei OMV Petrom suma de 435,6 milioane lei, reprezentând tva și accesorii fiscale, plătite pentru preluarea activităților petromservice. decizia definitivă a fost luată de Înalta Curte de Casație și Justiție după un proces care a durat aproape 12 ani.

OMV Petrom, cel mai mare producător de hidrocarburi și carburanți din România, a câștigat definitiv procesul împotriva ANAF, care va trebui să îi restituie suma de 435,6 milioane lei. Suma reprezintă TVA și obligații fiscale plătite în 2013 pentru preluarea operațiunilor Petromservice, în cadrul unei tranzacții încheiate în 2007 și finalizate în 2008.

Decizia a fost luată de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) pe 4 iunie 2025, după ce Curtea de Apel București a dat câștig de cauză companiei în august 2024. Instanța a respins recursul declarat de ANAF și Ministerul Finanțelor ca nefondat și a obligat instituțiile să plătească și 150.000 lei drept cheltuieli de judecată.

„Obligă pârâta anaf să restituie reclamantei suma totală de 435.659.639,17 lei (…). definitivă”, se arată în decizia ÎCCJ.

Impactul financiar al acestei decizii a fost resimțit în rezultatele OMV Petrom pe trimestrul al doilea din 2025, unde compania a raportat un profit operațional net majorat cu aproximativ 200 milioane lei.

„Procesul legal a durat foarte mult și a fost finalizat de către instanță în t2 2025. Prin urmare, rezultatele au fost înregistrate în t2”, a declarat Alina Popa, directoarea financiară a OMV Petrom, potrivit Profit.ro.

De unde a început litigiul

Tranzacția vizată a presupus transferul activităților de servicii petroliere de la Petromservice către OMV Petrom, în valoare totală de 1,43 miliarde lei. Înțelegerea includea preluarea de echipamente, active și aproape 10.000 de salariați.

La momentul finalizării tranzacției, Petromservice a emis facturi de peste 1,42 miliarde lei, din care 228 milioane reprezentau TVA.

Deși părțile așteptau un punct de vedere oficial de la ANAF, Petromservice a stornat unilateral facturile cu tva și a emis unele noi fără TVA, solicitând rambursarea taxei plătite la buget. ANAF a returnat TVA-ul în 2008, iar Petromservice a intrat în insolvență în anul următor.

Ulterior, fiscul s-a răzgândit de mai multe ori în privința tratamentului fiscal aplicabil tranzacției, concluzionând în 2009 că era purtătoare de TVA.

În 2012, ANAF a decis din nou că tranzacția nu era purtătoare de TVA și a emis o decizie de impunere către OMV Petrom, obligând compania să plătească întreaga sumă, ceea ce aceasta a și făcut în februarie 2013.

În decembrie 2013, OMV Petrom a deschis acțiunea în instanță pentru recuperarea banilor, dar procesul a fost suspendat până în 2023, când decizia privind aplicarea TVAa devenit definitivă. după reluarea procesului, instanțele au dat câștig de cauză companiei.