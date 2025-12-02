Prima pagină » Actualitate » ANAF își deschide magazin online. Ce mărfuri vor fi vândute pe „OLX-ul” Fiscului și la ce prețuri

ANAF își deschide magazin online. Ce mărfuri vor fi vândute pe „OLX-ul” Fiscului și la ce prețuri

02 dec. 2025, 14:58, Actualitate
ANAF își deschide magazin online. Ce mărfuri vor fi vândute pe „OLX-ul” Fiscului și la ce prețuri
ANAF își deschide magazin online / Sursa FOTO: magister.ro

„Fără fake-uri, țigări și băuturi”, este promisiunea făcută în legătură cu marfa care va fi vândută pe magazinul online pe care ANAF îl va deschide. S-a intrat în linie dreaptă cu acest proiect care își propune să lanseze un site similar cu „OLX” pentru bunurile confiscate de autorități.

ANAF trece la nivelul următor și își digitalizează activitatea, ba, mai mult, deschide și un magazin online.

Adrian Nica, anunț despre magazinul Fiscului

De pe această platformă românii vor putea cumpăra bunurile confiscate de autorități. Toate produsele care până acum zăceau prin depozitele instituției urmează să fie scoase la vânzare, iar cei interesați vor avea posibilitatea să le cumpere accesând site-ul Fiscului.

Președintele ANAF, Adrian Nica, a anunțat declarat zilele trecute că se lucrează la o platformă digitală dedicată valorificării bunurilor confiscate, un proiect finanțat prin PNRR. I-a pus și un nume – „OLX-ul” ANAF-ului.

„Cu marfa pe care o confiscăm, avem acum un proiect în PNRR să proiectăm o platformă – îi spunem intern OLX-ul ANAF-ului – pentru că vrem să transparentizăm tot acest proces. Ne întâlnim cu ANPC și celelalte instituții de protecție a consumatorului pentru a verifica dacă marfa confiscată îndeplinește condițiile de a fi pusă în consum”.

În multe cazuri, bunurile provin din comerțul ilicit și nu respectă standardele de calitate.

Potrivit șefului ANAF, noua platformă va afișa toate bunurile confiscate care urmează să fie vândute, astfel încât orice cetățean să le poată cumpăra transparent – „Vom transparentiza absolut tot în această zonă a vânzării bunurilor”.

Ce bunuri nu pot fi vândute pe site-ul ANAF

Fanatik.ro a luat legătura cu Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate, care a explicat de ce este benefică această inițiativă a ANAF. Printre altele, el afirmă că anumite categorii de bunuri nu pot fi vândute din motive legale.

„Foarte bună măsura! Aplicabilitatea va fi însă limitată, nu pot fi vândute mărfuri contrafăcute și nici alcool sau țigări de contrabandă, acestea trebuie distruse. Sunt, însă, multe alte produse care pot fi vândute și care acum zac prin depozite”, a precizat avocatul Gabriel Biriș.

Pe de altă parte, pentru ca „OLX-ul” Fiscului să fie atractiv, trebuie ca prețurile bunurile vândute să nu depășează media din piață. Economistul Adrian Negrescu este convins că valoarea bunurilor ce urmează a fi vândute ar trebui să fie semnificativ mai mică decât cea a produselor noi de pe piața obișnuită, dat fiind faptul că vorbim despre marfă provenită din confiscări sau de calitate second-hand.

„E pur și simplu o vânzare directă pe care românii și-o asumă, având în vedere că produsele respective nu sunt noi, în cele mai multe cazuri. Iar dacă sunt noi, provin din confiscări, așa că prețul ar trebui să fie cu siguranță cu mult mai mic decât alternativele aflate pe piața normală.

Eu sper ANAF să lucreze cu companii specializate în zona de valoare, în așa fel încât, indiferent de bunurile vândute, acestea să fie comercializate la un preț competitiv care să atragă populația și statul să câștige bani, nu să piardă bani de pe urma stocării acestora pe termen lung, mediu și lung.

„Prețuri care să convingă populația”

Altfel spus, trebuie să fie niște prețuri bune, niște prețuri care să convingă populația că e o alternativă să cumpere de pe site-ul ANAF decât să cumpere din magazinele clasice”, a spus Adrian Negrescu pentru Fanatik.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Șeful ANAF recunoaște: „Raportul încasărilor de la marii contribuabili nu ne face cinste. Nu pot să spun cifrele”

ANAF se aştepta ca Iohannis să fie înţelegător şi să achite datoria către stat: „Ne-am aşteptat din partea domniei sale la o conformare voluntară”

DIICOT a găsit 2 milioane lei cash în mașina fratelui lui Augustin Oancea, șeful Tinmar. În mașina unui apropiat al „băiatului deștept din Energie” a fost descoperit un pistol, dar și cartușe (SURSE)

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Mica Românie din Torino. Ce pondere în afaceri are diaspora din Piemont
15:49
Mica Românie din Torino. Ce pondere în afaceri are diaspora din Piemont
STATISTICĂ Peste 1,1 milioane de persoane au plecat din România să lucreze în Italia. 15% dintre angajații români trăiesc acolo
15:28
Peste 1,1 milioane de persoane au plecat din România să lucreze în Italia. 15% dintre angajații români trăiesc acolo
VIDEO Zeci de oameni s-au înghesuit să strângă portocalele împrăștiate pe carosabil, după răsturnarea unui TIR în Mehedinți
15:22
Zeci de oameni s-au înghesuit să strângă portocalele împrăștiate pe carosabil, după răsturnarea unui TIR în Mehedinți
POLITICĂ Daniel Băluță acuză aranjamente de culise în favoarea lui Ciprian Ciucu: „E greu să compari o mărgică cu o școală, cu un metrou”
15:03
Daniel Băluță acuză aranjamente de culise în favoarea lui Ciprian Ciucu: „E greu să compari o mărgică cu o școală, cu un metrou”
SPORT Legendar FOTBALIST bulgar, în stare gravă la spital. A fost transportat de urgență în Germania, dar medicii sunt rezervați în privința șanselor
14:21
Legendar FOTBALIST bulgar, în stare gravă la spital. A fost transportat de urgență în Germania, dar medicii sunt rezervați în privința șanselor
SĂRBĂTOARE NAȚIONALĂ Mircea Dinescu ironizează “Hora dezbinării” de 1 Decembrie: “Un președinte și o pălărie în văzul lumii se dădură-n stambă”
14:10
Mircea Dinescu ironizează “Hora dezbinării” de 1 Decembrie: “Un președinte și o pălărie în văzul lumii se dădură-n stambă”
Mediafax
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
Digi24
Un stat sud-american elimină obligativitatea vizei pentru români, pentru a încuraja turismul
Cancan.ro
Povestea incredibilă din spatele arestării gemenelor Indiggo. Visul american s-a spulberat!
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Cine este preotul care a provocat scandal la Huși și ar fi vrut să-l bată pe filologul Papahagi. Primar: „Vorbește de rău episcopii și patriarhul”
Mediafax
Prognoza meteo până la Revelion. Cum va fi vremea între Crăciun și Anul Nou
Click
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
Digi24
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
Cancan.ro
💣 în showbiz! El este noul prezentator Survivor 2026, de la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Ce au găsit cercetătorii în genomurile a 1.000 de fluturi și molii?
HOROSCOP Patru zodii sunt favorizate financiar, în decembrie 2025. Nativii vor beneficia de o energie intensă
16:15
Patru zodii sunt favorizate financiar, în decembrie 2025. Nativii vor beneficia de o energie intensă
LIVE UPDATE 🚨 Guvernul de la Sofia retrage propunerea de buget pentru 2026, în urma protestelor care au scos mii de oameni în stradă în mai multe orașe din Bulgaria
16:00
🚨 Guvernul de la Sofia retrage propunerea de buget pentru 2026, în urma protestelor care au scos mii de oameni în stradă în mai multe orașe din Bulgaria
ULTIMA ORĂ Ciucu ripostează înainte de vot: Drulă m-a dezamăgit și personal și politic/Este disperat/M-a făcut oaie cu șorici/Nu mai avem ce vorbi
15:52
Ciucu ripostează înainte de vot: Drulă m-a dezamăgit și personal și politic/Este disperat/M-a făcut oaie cu șorici/Nu mai avem ce vorbi
EXCLUSIV Premierul și ministrul Mediului, vinovați de criza apei. Cristoiu: „Este un caz tipic al regimurilor politice românești din ultima vreme”
15:41
Premierul și ministrul Mediului, vinovați de criza apei. Cristoiu: „Este un caz tipic al regimurilor politice românești din ultima vreme”
HOROSCOP Horoscop 3 decembrie 2025. Gemenii au succes în carieră
15:00
Horoscop 3 decembrie 2025. Gemenii au succes în carieră
ECONOMIE Dacă economia Germaniei strănută, România face gripă. Dar motorul economic german este în cădere liberă
14:55
Dacă economia Germaniei strănută, România face gripă. Dar motorul economic german este în cădere liberă

Cele mai noi