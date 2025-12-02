ANAF își deschide magazin online. Ce mărfuri vor fi vândute pe „OLX-ul” Fiscului și la ce prețuri

„Fără fake-uri, țigări și băuturi”, este promisiunea făcută în legătură cu marfa care va fi vândută pe magazinul online pe care ANAF îl va deschide. S-a intrat în linie dreaptă cu acest proiect care își propune să lanseze un site similar cu „OLX” pentru bunurile confiscate de autorități.

ANAF trece la nivelul următor și își digitalizează activitatea, ba, mai mult, deschide și un magazin online.

Adrian Nica, anunț despre magazinul Fiscului

De pe această platformă românii vor putea cumpăra bunurile confiscate de autorități. Toate produsele care până acum zăceau prin depozitele instituției urmează să fie scoase la vânzare, iar cei interesați vor avea posibilitatea să le cumpere accesând site-ul Fiscului.

Președintele ANAF, Adrian Nica, a anunțat declarat zilele trecute că se lucrează la o platformă digitală dedicată valorificării bunurilor confiscate, un proiect finanțat prin PNRR. I-a pus și un nume – „OLX-ul” ANAF-ului.

„Cu marfa pe care o confiscăm, avem acum un proiect în PNRR să proiectăm o platformă – îi spunem intern OLX-ul ANAF-ului – pentru că vrem să transparentizăm tot acest proces. Ne întâlnim cu ANPC și celelalte instituții de protecție a consumatorului pentru a verifica dacă marfa confiscată îndeplinește condițiile de a fi pusă în consum”.

În multe cazuri, bunurile provin din comerțul ilicit și nu respectă standardele de calitate.

Potrivit șefului ANAF, noua platformă va afișa toate bunurile confiscate care urmează să fie vândute, astfel încât orice cetățean să le poată cumpăra transparent – „Vom transparentiza absolut tot în această zonă a vânzării bunurilor”.

Ce bunuri nu pot fi vândute pe site-ul ANAF

Fanatik.ro a luat legătura cu Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate, care a explicat de ce este benefică această inițiativă a ANAF. Printre altele, el afirmă că anumite categorii de bunuri nu pot fi vândute din motive legale.

„Foarte bună măsura! Aplicabilitatea va fi însă limitată, nu pot fi vândute mărfuri contrafăcute și nici alcool sau țigări de contrabandă, acestea trebuie distruse. Sunt, însă, multe alte produse care pot fi vândute și care acum zac prin depozite”, a precizat avocatul Gabriel Biriș.

Pe de altă parte, pentru ca „OLX-ul” Fiscului să fie atractiv, trebuie ca prețurile bunurile vândute să nu depășează media din piață. Economistul Adrian Negrescu este convins că valoarea bunurilor ce urmează a fi vândute ar trebui să fie semnificativ mai mică decât cea a produselor noi de pe piața obișnuită, dat fiind faptul că vorbim despre marfă provenită din confiscări sau de calitate second-hand.

„E pur și simplu o vânzare directă pe care românii și-o asumă, având în vedere că produsele respective nu sunt noi, în cele mai multe cazuri. Iar dacă sunt noi, provin din confiscări, așa că prețul ar trebui să fie cu siguranță cu mult mai mic decât alternativele aflate pe piața normală.

Eu sper ANAF să lucreze cu companii specializate în zona de valoare, în așa fel încât, indiferent de bunurile vândute, acestea să fie comercializate la un preț competitiv care să atragă populația și statul să câștige bani, nu să piardă bani de pe urma stocării acestora pe termen lung, mediu și lung.

„Prețuri care să convingă populația”

Altfel spus, trebuie să fie niște prețuri bune, niște prețuri care să convingă populația că e o alternativă să cumpere de pe site-ul ANAF decât să cumpere din magazinele clasice”, a spus Adrian Negrescu pentru Fanatik.

