Anastasia Soare a dezvăluit de ce și-a concediat propria fiică de la compania ei

Celebra Anastasia Soare, supranumită și Regina Sprâncenelor, și-a concediat propria fiică de la compania pe care o conduce. De altfel, ea și-a construit un business de succes, cosmetizând sprâncenele celebrităților de la Hollywood. Deși ar fi putut să-i dea fiicei sale sume uriașe de bani ca să stea acasă, aceasta a angajat-o la firma ei. Anastasia Soare a dezvăluit motivele pentru care a fost nevoit să o concedieze pe fiica ei.

„Întârzia des la serviciu. Era foarte tânără, seara se ducea cu prietenele la club și am dat-o afară. Nu credea că o s-o dau afară, dar asta am făcut. Și-a luat un alt job pentru o lună de zile și a venit la salon, să-i împrumut niște bani, că nu avea bani să-și plătească chiria. Bineînțeles că nu i-am dat banii, nu am vrut, pentru că îmi doream extraordinar de mult să se întoarcă, era foarte bună în ceea ce făcea.

N-am vrut să o rog eu, am vrut să mă roage ea pe mine. Și după vreo două ore de stat la salon și așteptat să-i dau bani împrumut, i-am zis că nu-i pot da suma respectivă, dar că-i pot da încă o șansă. O șansă cu reguli diferite, pe care a fost obligată să le respecte! A fost cea mai bună lecție pe care i-am dat-o. Ea a început să lucreze pentru mine încă de când era în liceu, lucra cu jumătate de normă la recepție. Și-a câștigat banii pentru că nu îi dădeam prea mult de cheltuială, nu am răsfățat-o”, a declarat Anastasia Soare, conform România TV.