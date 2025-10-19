Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Nicușor Dan i-a prezentat Sprîncenistei viziunea sa asupra viitorului României!

19 oct. 2025, 11:44, Pastila lui Cristoiu
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre întâlnirea dintre Anastasia Soare și președintele Nicușor Dan.

„În jurnalul meu video pe care îl țin seară de seară, de 5 ani, am ironizat, dacă se poate spune așa, întâlnirea istorică dintre Anastasia Soare și președintele Nicușor Dan. Am zis istorică, pentru că în presa noastră de fătuce și coțofene totul este istoric. O rață a făcut «mac, mac» și este un eveniment istoric. E o trăsătură a celor care lucrează la televiziunile mogulilor de a fi tot timpul excitați și excitate, în ebuliție, într-o permanentă exaltare. Exaltarea dată că mogulul le mai dă salariu”, spune Ion Cristoiu.

Anastasia Soare s-a întâlnit cu Nicușor Dan

„În ce constă această întâlnire? Anastasia Soare este un om de afaceri româno-american. Are un salon de înfrumusețare, este bogată, este specialistă în sprâncene. Este «Regina Sprâncenelor». Foarte frumos. Unii sunt specialiști în sprâncene, alții în zborurile cosmice, alții în Teoria Relativității, alții sunt în unghia de la degetul mic. (…) Pe Instagram, distinsa a postat o chestie și spune că domnul Nicușor Dan i-a prezentat ei viziunea sa despre România. Eu, aseară, am zis… am fost de 2 ori surprins. Cum adică Nicușor Dan are viziuni despre România. (…) Și, în al doilea rând, că a prezentat-o doamnei. Repet, e cu sprâncele. Doamne ferește, să nu credeți acum că antipatizez sprâncenistele. Au o meserie. Domnia sa s-a îmbogățit așa.

Dar mi se pare ridicol. (…) Ia să vedeți și dumneavoastră. Ați văzut aici, ce remarc aici? L-au plantat acolo pe Nicușor Dan, a făcut poze cu ele. Ele au luat și masa, dar s-a pozat fără el. Uite cum râde, nu că e între blondele astea. Râde pentru că poate să-și ascundă mâinile, că nu știe ce să facă cu ele. Le-a lipit. Numai blonde. Aoleu!”, a continuat publicistul.

„Sunt scârbit de aceste chestii moldo-valahe de pe vremea fanarioților”

„După ce am ironizat, am primit un mesaj că Anastasia Soare face sprâncenele Melaniei și că, aici, a fost o chestie subtilă a politicii românești și că acolo, în spate, este consilierul prezidențial, Cristian Diaconescu, și că s-a lucrat în așa fel încât ca ea, după ce s-a pozat, se va duce și când îi va face sprâncenele o să-i spună… (…) Spune-i lui Donald Trump să-l primească și pe el, săracul.

Eu, unul, sunt scârbit de aceste chestii moldo-valahe de pe vremea fanarioților. Știe cineva pe grăjdarul vizirului? Da. (…) Deci mie mi se pare toată această chestiune de un ridicol absolut dat de faptul că președintele României a prezentat acestora… Vi se pare că tipele astea erau interesate de viziunea lui Nicușor Dan asupra României? Mai degrabă noi, dar nouă nu ne-o spune”, a conchis publicistul.

