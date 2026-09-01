Polițiștii bucureșteni Secției 17 au deschis mai multe dosare penale după ce un polițist local din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală a Municipiului București (DGPLMB), care vine la serviciu îmbrăcat în femeie, a depus plângeri pe numele unor colegi.

Responsabil cu pregătirea polițiștilor locali, Cezar Mihail Bucur a devenit cunoscut publicului după ce, în cursul anului 2024, a început să meargă la serviciu îmbrăcat în femeie. Acesta a apărut în rochie, cu dres, pantofi cu toc și bijuterii. Totuși, în ciuda costumației, polițistul local Bucur nu renunțase și la barbă.

A urmat un scandal uriaș, care a culinat cu plângeri la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), după ce superiorii l-au cercetat disciplinar pentru nerespectarea Regulamentului de Ordine Interioară și a codului vestimentar obligatoriu pentru funcționarii publici sau personalul contractual din cadrul structurilor de ordine publică. Normele de conduită impun o ținută sobră, specifică muncii de Poliție și s-a considerat că pantofii cu toc, rochiile și fustele pe care inspectorul Cezar Mihail Bucur le purta în timpul programului nu sunt compatibile cu regulamentele oficiale care privesc demnitatea funcției publice.

Polițistul local travestit a început să se judece cu superiorii, pentru a i se permite să vină la muncă îmbrăcat în femeie, însă ar fi depus și mai multe plângeri penale.

Surse din cadrul Poliției Locale București au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că Cezar Mihail Bucur ar fi intrat în conflict cu mai mulți colegi, pe care i-ar fi acuzat, separat, de purtare abuzivă. Sursele citate au afirmat că bărbatul ar fi mers la Secțiile 17 și 18 după ce alți polițiști locali ar fi refuzat sâsă colaboreze cu el din punct de vedere profesional și i-ar fi strigat „Marș!”.

Cinci polițiști locali reclamați de inspectorul Bucur

Sursele Gândul susțin că majoritatea reclamațiilor făcute ce Bucur ar fi fost înregistrate la Secția 17, unde ar exista opt plângeri depuse de polițistul local în perioada 2024 – 2026, în care ar fi menționat faptul că „a fost tratat necorespunzător la serviciu” și care vizează cinci colegi. Cele mai multe dintre reclamațiile făcute de inspectorul Bucur ar fi primit deja soluție de clasare.

Potrivit surselor Gândul, Cezar Mihail Bucur ar avea un birou separat de restul polițiștilor locali încadrați pe funcții de execuție și ar fi scăpat de recenta restructurare de personal care a vizat DGPLMB, după ce ar fi depus un document medical eliberat de Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, din care ar rezulta că suferă de o boală gravă.