Ancuța Cîrcu, prima creatoare de bombe cosmetice. A fost solicitată intervenția Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase

Ancuța Cîrcu, la doar 42 de ani, din Bistrița, a fabricat prima bombă cosmetică cu mercur. Diva locală a cumpărat creme care conțin clorură de mercur amoniacală din mai multe farmacii, le-a recondiționat și le-a vândut sub sigla proprie, fără să aibă dreptul să desfășoare operațiuni cu produse farmaceutice,

O clientă care a cumpărat și folosit una dintre creme a ajuns în octombrie la spital cu intoxicație cu mercur. Polițiștii au descoperit schema în cadrul operațiunii Jupiter.

Pe parcursul anului 2024, femeia ar fi cumpărat de la mai multe farmacii creme care conțin clorură de mercur amoniacală, pe care ulterior le-ar fi ambalat și vândut sub sigla proprie.

Femeia care a fost la un pas să își piardă viața din cauza cremei vândute de Ancuța Cîrcu a vorbit cu reporterii Bistrițeanul.ro despre drama prin care a trecut și modul cum i-a afectat întreaga familie și existență o banală cremă. Femeia a fost la un pas să își piardă viața, iar soțul său a rămas fără locul de muncă din Italia, pentru că a trebuit să se întoarcă de urgență să o îngrijească.

Cosmetizare cu mercur

În luna octombrie 2025, un spital a sesizat că o femeie care ar fi cumpărat și folosit una dintre creme ar fi suferit o intoxicație cu mercur.

Polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud au pus în executare 5 mandate de percheziție la sediul unor persoane juridice și domiciliile unor persoane, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate recipiente cu o substanță de culoare albă care ar avea în compoziție clorură de mercur amoniacală (substanță toxică), recipienți cu diferite uleiuri, documente contabile și înscrisuri cu valoare probatorie și telefoane mobile.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud a dispus plasarea sub control judiciar pentru 60 de zile a femeii de 42 de ani. Aceasta este cercetată pentru evaziune fiscală, falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse, trafic de produse sau substanțe toxice și vătămare corporală.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase.

