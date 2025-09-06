Prima pagină » Actualitate » O cosmeticiană din Voluntari care a efectuat 19 proceduri ilegale de tratament a fost condamnată / Ce au găsit anchetatorii la percheziții

06 sept. 2025, 12:00, Actualitate
Cosmeticiana din Voluntari – reținută de polițiști în martie 2024 și anchetată de procurori pentru săvârșirea infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activități, în formă continuată – a fost condamnată. Aceasta a recunoscut infracțiunea, fiind condamnată la plata unei amenzi penale de 25.000 de lei. Potrivit informațiilor existente, cosmeticiana a efectuat, fără a fi medic, 19 proceduri de augmentare a buzelor și alungire a bărbiei. 

Cosmeticiana din Voluntari își continuă activitatea și se laudă pe facebook

Însă, conform contului ei de socializare, în prezent acesta își continuă activitatea de cosmetician, în România și Anglia, inclusiv pentru buze.

Potrivit informațiilor G4Media, zilele trecute ea a postat următorul mesaj însoțit de poza unei cliente: ”Micropigmentare buze rezultat vindecat Mulțumesc #ancadelastrehaia pentru poză ! Rezultatul buzelor imediat după ce au căzut cojitele ! Procesul de vindecare durează 3-7 zile.”

Care sunt acuzațiile aduse de anchetatori

În perioada 16 august 2022 – 20 martie 2024, în baza aceleiași rezoluții infracționale, Nicoleta Simion (fostă Mantu), fără a deține calitatea de medic în specialitatea chirurgie plastică estetică și microchirurgie reconstructivă sau alte specialități medicale, a efectuat 19 proceduri de augmentare a buzelor și alungire a bărbiei, prin injectarea de acid hialuronic și de lipoliză prin injectarea de substanțe chimice în țesutul adipos pentru a dizolva celulele grase localizate. Faptele au avut loc la punctul de lucru al unui firme care deținea un cabinet cosmetic din București.

Ancheta a început, după ce organul de cercetare penală s-a sesizat că Simion desfășura ”o activitate comercială constând în servicii cosmetice (tatuare sprâncene, aplicare gene etc.), dar și servicii ce pot fi prestate de către un medic estetician sau dermatolog cu grad de specialist, respectiv de netezire a ridurilor, augmentare a buzelor, injectare cu acid hialuronic și lipoliză (injectarea unei substanțe chimice care topește grăsimea), deși nu este înscrisă în evidențele Colegiului Medicilor.”

Polițiștii au avut drept probe inițiale fotografiile postate de aceasta pe contul ei de socializare

Totodată, trei dintre cliente au fost audiate și au confirmat faptul că aceasta a desfășurat procedura de augmentare a buzelor prin injectare cu acid hialuronic.

În urma percheziției efectuate la punctul de lucru au fost identificate, printre altele, seringi și ace, atât sigilate, cât și desigilate și acid hialuronic, femeia fiind reținută pentru 24 de ore la data de 27 martie 2024.

Ulterior, aceasta a recunoscut săvârșirea infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activități, în formă continuată (19 acte materiale), dar un judecător a respins acordul de recunoaștere a vinovăției pe motiv că procurorul nu a descris cu acuratețe fiecare act material.

