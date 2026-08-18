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Andreea Matei și Rareș Cojoc, din nou campioni mondiali la dans. Cei doi români au câștigat aurul la prestigioasa competiție German Open Championships

Andreea Matei și Rareș Cojoc, din nou campioni mondiali la dans. Cei doi români au câștigat aurul la prestigioasa competiție German Open Championships
Andreea Matei și Rareș Cojoc, din campioni mondiali la dans / Sursa FOTO: facebook.com/rares.cojoc
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Încă o dată, doi români își confirmă supremația în lumea dansului. Andreea Matei și Rareș Cojoc au cucerit aurul la prestigioasa competiție German Open Championships, devenind campioni mondiali.

La festivitatea de premiere, Rareș Cojoc l-a avut alături pe fiul său cel mare, Ioachim, care a urcat și el pe podium, scrie publicația constănțeană Replica.

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Campioni la Stuttgart

Pentru Rareș Cojoc, triumful în competiția de la Stuttgart a venit să confirme supremația pe care el și partenera sa, Andreea Matei, au reușit să o impună în lumea dansului. Turneul s-a disputat în Germania, iar dintre susținătorii românilor au făcut parte și antrenorii italieni Katia și Giordano Vanone.

La final, chiar înainte de intonarea imnului național al României, micuțul Ioachim a alergat spre podium și a sărit în brațele tatălui său.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat șansa să trăiesc asemenea clipe alături de Ioachim. La German Open Championships am câștigat cel de-al 7-lea titlu de Grand Slam al carierei. Bucuria de a-l avea alături de mine pe podium este greu de descris în cuvinte. Să înving la GOC e reușita supremă la care visez de copil. Să câștig a doua oară e deja o reverie”, a mărturisit Rareș Cojoc, pe Instagram.

Eram mică și, după fiecare antrenament pe care-l luam la început în joacă, mă gândeam cum e să fiu regină. Așa mă simt acum. Da, azi sunt regina pe care o vedeam în visuri! Când vor trece anii, momentele acestea îmi vor călăuzi existența și îmi vor da putere”, a reacționat imediat și Andreea Matei.

Românii Rareș Cojoc și Andreea Matei au câștigat pentru a doua oară consecutiv medalia de aur la GOC, în Beethoven Hall. Ei au fost cei mai buni pe toate cele cinci stiluri de dans interpretate: vals lent, tango, vals vienez, slow foxtrot și quickstep.

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