Andrei Caramitru ia distanță de NICUȘOR Dan și-i aduce acuze dure: “A ratat complet primele 100 de zile/ Nu m-ar mira să avem un cegeu sub acoperire”

Ruxandra Radulescu
29 aug. 2025, 11:37, Actualitate
Andrei Caramitru a argumentat „dezamăgirea” celor care l-au votat pe Nicușor Dan, în urma prestației președintelui în primele 100 de zile de la preluarea mandatului. Acesta a subliniat poziționările „spre zone AUR-iste” ale liderului de la Cotroceni, legăturile cu personaje controversate precum Matei Păun, care a publicat „un crez legionar” în urmă cu ceva timp, și a concluzionat: „nu m-ar mira să avem un cegeu sub acoperire”, cu referință la suveranistul Călin Georgescu.  

„A ratat complet primele 100 de zile”

Aud în jur și citesc aici despre dezamăgirea oamenilor care l-au votat pe ND. Criticile sunt așa :
– lipsa de susținere publică a lui Bolo / a reformelor (ba din contră mai degrabă critica indirect)
– nume care se învârt pentru șefia serviciilor care sunt șocante
– lipsa de reacție pe probleme grave de acum : justiția, grevele care vor veni, fracturile din societate
– poziționări mai degrabă publice spre zone auriste (blocarea legii anti legionari, laude față de un ONG legionar)
– nu are în continuare numiți consilieri și oameni cheie- mai degrabă a preluat oamenii lui kwi (n.r. – Klaus Werner Iohannis)
– comunicare zero, mai degrabă vacanțe. Fără conferințe de presă deja de prea mult timp
Deci – per total – dacă asta e reacția din zona care l-a votat – a ratat complet primele 100 de zile – momentul cheie când te poziționezi și îți definești mandatul și puterea.

„Încăpățânare extremă” și legături cu „Matei Păun, crez legionar”

Pe mine nu mă miră absolut deloc. Păi ce să ma mire. V-am zis de dinainte de alegeri ce fel de personaj avem de ales :
– La pmb nu a reușit să își facă nici o echipă în 4 ani jumătate și numirile cheie (arhitect șef și city manager) au fost niște neica nimeni fără CV și ai chiu, din zona extremist ortodoxistă, dezastru. A adus 1-2 oameni pe parcurs care au plecat rapid singuri că nici nu îi băga în seamă și nu i-a ajutat cu nimic
– la pmb nu exista comunicare nici măcar cu primarii de sector care se disperau nu dădeau de el cu lunile
– tot la pmb – zeci de cazuri în care nu lua nici o decizie cu lunile, cu anii, deși îl obliga legea. Și nu explica nimic zero. Și în general în afară de țevi și blocare de hârtii nimica ca rezultate
– încăpățânare extremă și zero coordonare aliniere cu nimeni
– legături și trecut foarte sulfuros : vârf de lance la Pungesti contra Chevron (lângă popi pro ruși extremiști și rețele rusești din Bulgaria), Matei Păun, crez legionar publicat și semnat de el în Dilema acum vreo 10-15 ani, prietenie și colaborare cu Simion în trecut, susținerea CPF

„Nu m-ar mira să avem un cegeu sub acoperire”

„Așa ca eu nu știu amvai de ce sunteți dezamăgiți și șocați. Asta e omul și așa va fi de acum încolo. E și încăpățânat și nu se schimbă de nici un fel. Problema reală e ca una e să blochezi (nici măcar de tot) PUZ-ul sector 2 și alta e să conduci o întreagă țară.
Eu tot ce sper să să nu facă un kwi trick atât – să fie votat ca să scăpăm de suveraniști și să îi aducă pe ușa din dos la putere fix ca kwi cu pesedeul. Dar nu m-ar mira absolut deloc. Nu m-ar mira la fel cum kwi a fost PSD-ist sub acoperire să avem un cegeu light sub acoperire.”

„Ursula îl cheamă și pe Bolo că nu are încredere în ND”

„PS: vine Ursula la Constanța zilele astea. Ce e interesant e ca se vede și cu ND și cu Bolo. Ursula în mod normal vorbește cu șefii statelor. Il cheamă și pe bolo ca nu are încredere în ND? Ca asa pare sa fie mesajul.”

