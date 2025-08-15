Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan, la mănăstirea unde Fundația LEGIONARĂ Ogoranu ține întâlniri anuale. Președintele s-a opus legii anti-extremism

Ruxandra Radulescu
15 aug. 2025, 17:29, Actualitate
Președintele Nicușor Dan nu a participat la ceremonia de Ziua Marinei, organizată vineri, pe faleza Cazinoului din Constanța, chiar de Sfânta Maria, deoarece a preferat să meargă la slujba hramului Mănăstirii Sâmbătă de Sus, din județul Brașov, situată la poalele Făgărașului. Lăcașul de cult este, de fapt, unde Fundația neolegionară „Gavrilă Ogoranu” organizează întâlniri de 35 de ani. 

Președintele Nicușor Dan se află în concediu, așa că nu a putut fi deranjat pentru a lua parte la Ziua Marinei și l-a delegat, în locul său, pe ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Imagini difuzate de postul Antena 3, îl arată pe liderul de la Cotroceni, alături de familia sa, la slujba hramului Mănăstirii Sâmbătă de Sus, din județul Brașov, situată la poalele Făgărașului, despre care Nicușor Dan spunea vineri că este un loc unde venea împreună cu părinții săi.

În realitate, mănăstirea ascunde un aspect întru totul neașteptat. Lăcașul de cult, unde a fost surprins Nicușor Dan, este de fapt locul unde Fundația neolegionară ”Gavrilă Ogoranu” organizează întâlniri anuale, din 1990 încoace. Membrii se adună, în jurul datei de 20 iulie, la crucea mănăstirii, notează G4Media.ro.

De asemenea, la ”crucea rezistenței” membrii unei alte grupări neolegionare, Comunitatea Identitară Română, s-au fotografiat alături de Florin Dobrescu, secretarul organizației ”Gavrilă Ogoranu”, mai precizează sursa citată.

Comunitatea se opune legii anti-extremism pe care o consideră ”stalinism” și publică pe propriul site rugăciuni pentru Vasile Zărnescu, colonelul SRI în rezervă, condamnat cu suspendare pe OUG 31/2002, legea împotriva extremismului.

Totodată, membrii comunității răspândesc mesaje extremiste și chiar își ascund chipul în fotografiile postate pe Facebook de la evenimente cu iz legionar.

Nicușor Dan s-a opus legii anti-extremism pe care a considerat-o neconstituțională

Amintim că Nicușor Dan s-a opus întăririi legii anti-extremism și a întâmpinat, la acel moment, critici din partea electoratului care l-a votat. Liderul statului și-a motivat decizia printr-un discurs în care a făcut referire la rezistența comunistă din Făgăraș:

”Legea spune că dacă faci o organizație cu caracter legionar trebuie să faci pușcărie. Eu cred că nu. Eu cred că e legitim să faci o organizație care să promoveze rezistența anticomunistă din munții Făgăraș”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a trimis, inițial, legea la Curtea Constituțională, însă judecătorii au transmis cu unanimitate că legea este constituțională.

Cu toate acestea, liderul de la Cotroceni a insistat însă să se opună legii împotriva extremismului de dreapta, legionarismului, fascismului și antisemitismului, și a anunțat că va retrimite legea în Parlament, spunând că, deși CCR a declarat legea constituțională, el crede că nu este.

Acțiunile președintelui au generat critici și la nivel internațional din partea celor mai importante organizații evreiești, care i-au solicitat, în mod oficial, lui Nicușor Dan să aprobe legea și să continue astfel lupta României împotriva extremismului și a antisemitismului.

Dedesubturile fundației LEGIONARE „Ogoranu”

Secretarul fundației ”Ion Gavrilă Ogoranu”, Florin Dobrescu, organizează anual comemorările neolegionare de la Tâncăbești, închinate lui Corneliu Zelea Codreanu și interzise prin lege. Mai mult, Dobrescu a fost luat în vizor de procurori în 2024, alături de alți participanți, și s-a ales cu dosar penal.

Fundația Ogoranu a fost interzisă în școlile din București, la fel și organizația neolegionară ”Gogu Puiu”, fiind acuzate de Inspectoratul Școlar din Capitală că făceau propagandă legionară, notează G4Media.ro.

Nu în ultimul rând, reprezentanții fundației ”Gavrilă Ogoranu” s-au întâlnit cu membrii organizației neofasciste rusești Brotherhood of Academists în 10 mai, la Paris, la un eveniment numit ”Forum al Păcii”, a arătat o investigație Context.ro.

Conform jurnaliștilor organizația din Rusia este finanțată de oligarhul Konstantin Malofeev, sancționat internațional. Din partea fundației Ogoranu a participat la eveniment președintele Coriolan Baciu împreună cu sibianul Sorin Olariu, conform Context.ro.

sursa foto: Observator News/Comunitatea Identitară Română

