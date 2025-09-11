Andrei Caramitru s-ar fi ales cu dosar PENAL pentru instigare publică. Postările controversate care au generat acuzațiile

Andrei Caramitru s-ar fi ales cu dosar penal, după ce polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR (DIC-IGPR) s-ar sesizat din oficiu în urma unor postări făcute de acesta pe o rețea de socializare, precizează surse judiciare pentru Gândul.

Andrei Caramitru ar fi vizat de un dosar penal pentru instigare publică, infracțiune prevăzută de articolul 368 din Codul Penal. Momentan, dosarul se judecă in Rem.

Postările controversate ale lui Andrei Caramitru

Recent Andrei Caramitru a publicat o serie de comentarii pe Facebook, în urma cărora unii utilizatori l-au acuzat că ar instiga la violențe împotriva unui anumit grup de persoane.

„Rețelele Caraman și corbii și puii lor” „Începe aia finală! Nu vă mai suportăm nici noi, nici voi nu ne mai suportați. Trebuie să se rezolve problema, acum ori niciodată””

„Trebuie curățenie totală, cu orice risc, cu orice cost”

„E acum sau niciodată”

Potrivit surselor, dosarul urmează să fie înaintat unității de Parchet competentă, care va decide pașii următori în anchetă.

Ce prevede Legea 368 din Codul Penal

Legea 368 din Codul Penal prevede următoarele: