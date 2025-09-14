Anestezistul MORȚII. Un celebru medic din Franța este acuzat că a otrăvit intenționat zeci de oameni, iar 12 dintre ei au murit până acum

Într-un spital, un medic a otrăvit intenționat 30 de pacienți, ca să le demonstreze colegilor că știe să resusciteze.

Este vorba de un caz incredibil din Franța, acolo unde un medic anestezist celebru face obiectul unui proces intentat pentru că ar fi otrăvit intenționat 30 de pacienți, iar, dintre aceștia, 12 ar fi murit.

Anesezistul respectiv a fost dat în judecată, fiind peste 150 de persoane, aparținători ai victimelor, care i-au intentat acest proces.

Din informațiile pe care le-au furnizat anchetatorii din Franța, până în acest moment, anestezistul obișnuia să injecteze doze mari de medicamente pacienților, pentru ca apoi să-i resusciteze și să-i readucă la viață, astfel încât a reușit să devină celebru printre colegii săi.

Totul a ieșit la iveală în anul 2017, atunci când o femeie care a fost supusă unei intervenții medicale de rutină a murit din cauza medicamentelor administrate.

Atunci s-a făcut o anchetă, deși existau suspiciuni împotriva lui încă din anul 2008, potrivit România TV.

