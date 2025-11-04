Prima pagină » Actualitate » Adio lux! Mario Iorgulescu trăiește în izolare, într-un centru destinat pușcăriașilor. Ar fi fost internat și într-un „azil de bătrâni”

Ruxandra Radulescu
04 nov. 2025, 09:27, Actualitate
Mario Iorgulescu, fiul șefului FRF, Gino Iorgulescu, ar fi și la acest moment internat într-instituție din Italia, însă nu ar fi vorba de o clinică de lux, ci mai degrabă de un centru de reintegrare a persoanelor care trec prin „perioade dificile”. Mario, condamnat la opt ani de închisoare pentru omor, nu a mai revenit în România din momentul în care a provocat un accident mortal, soldat cu moartea unui bărbat. 

Potrivit surselor CANCAN.RO, Mario Iorgulescu s-ar afla în prezent într-un centru situat în localitatea San Zenone al Lambro, la aproximativ 20 de kilometri de Milano. Instituția este, însă departe de a fi o clinică de lux.

Locul ar fi mai degrabă o structură privată de primire și sprijin social, care se ocupă de reintegrarea în societate a beneficiarilor. Centrul este destinat atât indivizilor care au nevoie de o locuință temporară și de sprijin psihologic, cât și celor persoane aflate sub măsuri alternative la detenție (după cum se arată în prezentarea centrului).

Rezidenții locuiesc în condiții modeste și au parte de consiliere profesională și sprijin psihologic sau psihiatric, la cerere. Centrul pune accent pe integrare socială și reinserție, iar fiecare caz este gestionat de un coordonator și un psiholog care urmăresc evoluția persoanei.

Odată cu mutarea într-un astfel de loc, viața lui Mario pare să fi intrat într-o nouă etapă: una de izolare controlată și reabilitare.

Gino Iorgulescu, internat într-un „azil de bătrâni”

Mario Iorgulescu ar fi fost internat într-un alt centru, considerat mai degrabă azil de bătrâni, specializat în psihiatrie, situat în apropierea lacului Como. Spitalul este cunoscut pentru îngrijirea pacienților cu afecțiuni neurologice și tulburări comportamentale.

Mario Iorgulescu, condamnat pentru omor și lipsire de libertate

În septembrie 2019, Mario a provocat un accident mortal, după ce s-a urcat la volanul unui Aston Martin, sub influența alcoolului și a cocainei. A intrat pe contrasens, iar un tânăr tată, aflat într-un alt autoturism, a murit pe loc. La scurt timp, familia a decis transferul de urgență în Italia, cu un avion privat, motivând starea sa de sănătate fragilă.

În luna iunie a acestui an, magistrații Curții de Apel București au decis scăderea cu 8 luni a condamnării de 8 ani și 8 luni de închisoare primită de Mario Iorgulescu în cazul accidentului provocat în 2019 și soldat cu moartea unui tânăr de 24 de ani.

Judecătorii au mai adăugat un spor de 1 an de la o condamnare primită în alt dosar în care a fost găsit vinovat pentru complicitate de lipsire de libertate.

