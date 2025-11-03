Scene REVOLTĂTOARE într-un centru pentru persoane cu dizabilități. Angajat filmat în timp ce lovește cu picioarele un pacient

Un angajat al unui centru pentru îngrijirea persoanelor cu dizabilități din Bihor a fost surprins în timp ce îl lovea cu sălbăticie pe unul dintre beneficiari, chiar în curtea instituției. Incidentul a fost filmat și publicat pe rețelele de socializare. Autoritățile au demarat o cercetare disciplinară.

Incidentul a avut loc într-un centru aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bihor. Imaginile au fost publicate duminică spre luni într-un grup de pe rețelele de socializare.