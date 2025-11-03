Prima pagină » Social » Scene REVOLTĂTOARE într-un centru pentru persoane cu dizabilități. Angajat filmat în timp ce lovește cu picioarele un pacient

Scene REVOLTĂTOARE într-un centru pentru persoane cu dizabilități. Angajat filmat în timp ce lovește cu picioarele un pacient

Ruxandra Radulescu
03 nov. 2025, 10:51, Social
Scene REVOLTĂTOARE într-un centru pentru persoane cu dizabilități. Angajat filmat în timp ce lovește cu picioarele un pacient

Un angajat al unui centru pentru îngrijirea persoanelor cu dizabilități din Bihor a fost surprins în timp ce îl lovea cu sălbăticie pe unul dintre beneficiari, chiar în curtea instituției. Incidentul a fost filmat și publicat pe rețelele de socializare. Autoritățile au demarat o cercetare disciplinară. 

Incidentul a avut loc într-un centru aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bihor. Imaginile au fost publicate duminică spre luni într-un grup de pe rețelele de socializare.

Scene REVOLTĂTOARE într-un centru pentru persoane cu dizabilități. Angajat filmat în timp ce lovește cu picioarele un pacient FOTO: social-media

Scene REVOLTĂTOARE într-un centru pentru persoane cu dizabilități. Angajat filmat în timp ce lovește cu picioarele un pacient FOTO: social-media

Filmarea respectivă arată cum un angajat al centrului lovește cu picioarele un bărbat aflat la pământ, pe jumătate dezbrăcat. Acesta ar fi încercat să aplaneze un conflict dintre două persoane internate.

Scene REVOLTĂTOARE într-un centru pentru persoane cu dizabilități. Angajat filmat în timp ce lovește cu picioarele un pacient FOTO: social-media

Scene REVOLTĂTOARE într-un centru pentru persoane cu dizabilități. Angajat filmat în timp ce lovește cu picioarele un pacient FOTO: social-media

Conducerea centrului a reacționat imediat, după ce filmarea a fost făcută publică. La momentul de față, angajatul este cercetat disciplinar. În același timp, autoritățile au demarat o anchetă penală. În funcție de concluzia la care ajung anchetatorii, bărbatului i s-ar putea desface contractul de muncă.

Angajatului îi este interzis să se apropie sau să mai lucreze în cadrul centrului, până la finalizarea anchetei.

Recomandarea autorului:

Citește și

Gândul de Vreme Vremea se RĂCEȘTE în toate regiunile. ANM a transmis, pentru Gândul, unde își vor face apariția și ploile
09:30
Vremea se RĂCEȘTE în toate regiunile. ANM a transmis, pentru Gândul, unde își vor face apariția și ploile
JUSTIȚIE Amalia Bellantoni, fostă membră SOS, și soțul ei au fost reţinuţi într-un dosar de furt calificat, lovire şi alte violenţe
20:03
Amalia Bellantoni, fostă membră SOS, și soțul ei au fost reţinuţi într-un dosar de furt calificat, lovire şi alte violenţe
Mediafax
George Clooney spune că înlocuirea lui Biden cu Harris la prezidențialele din 2024 „a fost o greșeală”
Digi24
Sondaj la comanda PNL: Scor strâns între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Cum se poziționează Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu
Cancan.ro
Șoc în televiziunea de la noi! A fost ARESTATĂ! Tâlhărie și...
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Adevarul
Noul Donbas al Ucrainei. Cum se transformă Transcarpatia, regiunea de la granița cu România unde trăiesc și mulți etnici români, într-un centru industrial
Mediafax
Sindromul „text neck”: afecțiunea secolului XXI pe care toți utilizatorii de telefon mobil ar trebui să o cunoască
Click
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar
Digi24
Fostă membră SOS, reținută împreună cu soțul ei după ce ar fi agresat doi vecini în vârstă, apoi le-ar fi confiscat telefoanele
Cancan.ro
Cristian Botgros a decis să spună adevărul lui! Ce a făcut Andreea Cuciuc înainte să moară fulgerător și de ce el s-a comportat ciudat la înmormântarea ei
Ce se întâmplă doctore
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
Descopera.ro
Avertisment CLAR: Lumea întreagă, BOMBĂ cu CEAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Descopera.ro
De ce ne trezim la 3 dimineața? Somnul întrerupt, obicei vechi de mii de ani
VIDEO Reacția AUR, după ce Călin Georgescu a anunțat boicotarea alegerilor din 7 decembrie: Nu avem cum să nu participăm la alegeri
13:33
Reacția AUR, după ce Călin Georgescu a anunțat boicotarea alegerilor din 7 decembrie: Nu avem cum să nu participăm la alegeri
EXTERNE S-a prăbușit o parte din Torre dei Conti, turnul emblematic din centrul Romei. Un bărbat a fost scos de sub dărâmături
13:31
S-a prăbușit o parte din Torre dei Conti, turnul emblematic din centrul Romei. Un bărbat a fost scos de sub dărâmături
EXTERNE Şeful Pentagonului vizitează zona demilitarizată dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. Hegseth vrea să discute despre trupele americane din regiune
13:28
Şeful Pentagonului vizitează zona demilitarizată dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. Hegseth vrea să discute despre trupele americane din regiune
EXTERNE Răfuială în stil MAFIOT între două clanuri din Creta. Două persoane au fost ucise și șase, rănite, după un atac cu armă de foc
13:23
Răfuială în stil MAFIOT între două clanuri din Creta. Două persoane au fost ucise și șase, rănite, după un atac cu armă de foc
EXTERNE Viktor Orbán susține că Europa nu are bani să sprijine Ucraina: Nimeni altcineva nu mai este dispus să suporte aceste costuri
13:18
Viktor Orbán susține că Europa nu are bani să sprijine Ucraina: Nimeni altcineva nu mai este dispus să suporte aceste costuri
ECONOMIE Dezastru pentru tinerii români. Un sfert dintre aceștia nu își pot găsi un loc de muncă
13:16
Dezastru pentru tinerii români. Un sfert dintre aceștia nu își pot găsi un loc de muncă