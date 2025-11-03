Scene REVOLTĂTOARE într-un centru pentru persoane cu dizabilități. Angajat filmat în timp ce lovește cu picioarele un pacient

Un angajat al unui centru pentru îngrijirea persoanelor cu dizabilități din Bihor a fost surprins în timp ce îl lovea cu sălbăticie pe unul dintre beneficiari, chiar în curtea instituției. Incidentul a fost filmat și publicat pe rețelele de socializare. Autoritățile au demarat o cercetare disciplinară.
Incidentul a avut loc într-un centru aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bihor. Imaginile au fost publicate duminică spre luni într-un grup de pe rețelele de socializare.
Filmarea respectivă arată cum un angajat al centrului lovește cu picioarele un bărbat aflat la pământ, pe jumătate dezbrăcat. Acesta ar fi încercat să aplaneze un conflict dintre două persoane internate.
Conducerea centrului a reacționat imediat, după ce filmarea a fost făcută publică. La momentul de față, angajatul este cercetat disciplinar. În același timp, autoritățile au demarat o anchetă penală. În funcție de concluzia la care ajung anchetatorii, bărbatului i s-ar putea desface contractul de muncă.
Angajatului îi este interzis să se apropie sau să mai lucreze în cadrul centrului, până la finalizarea anchetei.
Recomandarea autorului: