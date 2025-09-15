Angajați din Aparatul de lucru al Guvernului se alătură protestului bugetarilor: „NOI NU suntem EI!”

Angajații din aparatul de lucru al Guvernului ies la proteste. Noni Iordache, presedintele Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului, a confirmat pentru Gândul ac eastă informație, precizând că membri din cadrul Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG), afiliat la FNSA, au întrerupt activitatea și protestează spontan, alături de toate federațiile sindicale prezente în Piața Victoriei. Reamintim că la 14.45 reprezentanții protestatarilor se vor vedea cu Ilie Bolojan.

România, un adevărat „tărâm” al protestelor

„NOI NU suntem EI!”, este mesajul transmis de angajații Guvernului, nemulțumiți și ei de măsurile Guvernului Bolojan. Rămâne de văzut ce reacție va avea premierul și cum va gestiona această situație, ținând cont că România s-a transformat, în ultima perioadă, într-un „tărâm” al protestelor.

Sindicali ştii din administraţia publică protestează luni în Capital ă

Aceștia sunt nemulţumiţi de măsurile anunţate de Executiv, despre care spun că vor duce la un blocaj generalizat în acest sector de activitate. Ei ameninţă cu greva generală dacă măsurile vor fi adoptate.

Sindicaliștii reclamă că nu sunt criterii clare pentru această reformă, precizând că nu s-a făcut nicio departajare clară, adecvată situației în care au ajuns. În plus, protestatarii susțin că niciun funcționar nu a fost anunțat că va avea loc o evaluare.

Sursă foto: Gândul

