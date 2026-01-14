Angajații ANRE dau în judecată instituția pentru salarii tăiate: „Violență economică” și probleme cu ratele și impozitele

Peste o sută de angajați ai Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) au decis să dea în judecată instituția, contestând reducerea salariilor impusă prin Legea nr. 145/2025 privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome.

Potrivit documentelor judiciare consultate de Mediafax, reclamanții vorbesc despre consecințe financiare severe, pe care le descriu drept o formă de „violență economică”, cu impact direct asupra stabilității familiilor lor și a perspectivelor profesionale.

Reduceri salariale, retrogradări și concedieri

Acțiunea în instanță a fost depusă joia trecută de 102 salariați ai ANRE, care solicită suspendarea ordinelor prin care le-au fost diminuate veniturile începând cu 1 ianuarie, ca urmare a reorganizării instituției. Legea 145/2025 vizează, pe lângă ANRE, și alte autorități autonome precum Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

Conform deciziilor conducerii ANRE, salariile tuturor angajaților au fost reduse cu 30%, inclusiv la nivel de conducere. Totodată, 14 persoane au fost concediate la nivelul întregului aparat al instituției, dintre care nouă cu preaviz și cinci prin acordul părților. Legea care a stat la baza acestor măsuri a fost contestată la Curtea Constituțională, însă judecătorii CCR au declarat-o constituțională în luna septembrie.

Angajații susțin că, pe lângă diminuarea veniturilor, unii au fost încadrați pe poziții inferioare, fapt care le-ar afecta parcursul profesional într-un domeniu extrem de dinamic, precum piața energiei. Aceștia avertizează că riscă să rămână în urmă cu evoluțiile din sector și să piardă oportunități viitoare de angajare.

Familii afectate și dificultăți financiare majore

Documentele depuse la dosar arată că printre reclamanți se numără și patru familii în care ambii soți lucrează la ANRE. Aceștia afirmă că reducerea simultană a veniturilor lovește direct bugetul gospodăriei, punând în pericol plata ratelor la credite, a cheltuielilor medicale, a taxelor locale și chiar a costurilor legate de educația copiilor.

În cererile adresate instanței, salariații reclamă inclusiv imposibilitatea de a-și achita impozitele și taxele, dar și dificultăți în acoperirea unor cheltuieli care, în mod normal, ar trebui să fie suportabile, cum este școala în sistemul public. De asemenea, aceștia invocă stresul accentuat și presiunea psihologică generate de situația financiară incertă.

Pe fondul tensiunilor interne, conducerea ANRE a solicitat Ministerului Sănătății și Inspectoratului Teritorial de Muncă să verifice concediile medicale acordate în 2025, după ce s-a constatat că unele cupluri din instituție și-ar fi sincronizat perioadele de concediu medical. Litigiul este în curs, iar instanța urmează să se pronunțe asupra cererii de suspendare a măsurilor contestate.

