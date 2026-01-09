IGSU, intervenții în 32 de localităţi din 15 judeţe, în ultimele 24 de ore. Peste 1.000 de consumatori din Caraş-Severin şi Dolj au rămas fără energie electrică

Efectele condițiilor meteo din ultimele 24 de ore s-au resimțit în 32 de localităţi, din 15 judeţe, anunţă IGSU, care precizează că, în judeţul Hunedoara a fost necesară intervenţia cu şenilata pentru preluarea unui pacient dependent de dializă, în timp ce în Botoşani zece persoane, printre care şi trei copii, au fost salvate după ce au rămas înzăpezite în autoturisme.

IGSU a precizat că peste 1.000 de consumatori din Caraş-Severin şi Dolj s-a confruntat cu probleme la energia electrică din cauza unor avarii la reţea. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis un comunicat oficial cu privire la situația din mai multe localități.

”În ultimele 24 de ore, pompierii au acţionat continuu pentru sprijinirea autorităţilor şi a cetăţenilor, în vederea gestionării eficiente a situaţiilor de urgenţă generate de condiţiile meteorologice nefavorabile. Intensificările puternice ale vântului, ninsorile şi viscolul au produs efecte în 32 de localităţi din 15 judeţe (Alba, Argeş, Botoşani, Caraş Severin, Constanţa, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Neamţ, Olt, Prahova, Teleorman, Vâlcea), precum şi în municipiul Bucureşti”, anunţă vineri dimineaţă IGSU.

În Hunedoara salvatorii au acţionat în localitatea Poieniţa Tomii cu o şenilată, pentru preluarea unui pacient dependent de dializă

Pompierii, alături de celelalte structuri ale MAI şi autorităţi cu atribuţii în gestionarea efectelor vremii nefavorabile, au acţionat pentru evacuarea apei din 3 locuinţe, 21 de curţi, 14 beciuri/subsoluri şi de pe 3 străzi. De altfel, au fost degajaţi 18 copaci şi 2 stâlpi de electricitate prăbuşiţi, evenimente care au produs avarii asupra unui număr de 6 autoturisme. În același timp, pompierii au intervenit pentru îndepărtarea unor elemente de construcţie de la 4 imobile, dar și pentru deblocarea a 6 autoturisme rămase înzăpezite.

În judeţul Hunedoara, salvatorii au acţionat în localitatea Poieniţa Tomii cu o şenilată, pentru preluarea unui pacient dependent de dializă şi transportarea acestuia, în regim de urgenţă, la spital, pentru administrarea tratamentului.

De asemenea, în județul Botoşani, pe timpul nopţii, zece persoane, printre care şi trei copii, au fost sprijinite de pompieri după ce au rămas înzăpezite cu autoturismele şi nu şi-au mai putut continua deplasarea.

Au fost asigurate 1.455 de misiuni de asistenţă medicală de urgenţă în 5 localităţi din Caraş Severin şi Dolj

Vineri dimineaţă, situaţia alimentării cu energie electrică a indicat avarii în 5 localităţi din Caraş Severin şi Dolj, fiind afectaţi aproximativ 1.054 consumatori finali. În ultimele 24 de ore, pompierii salvatori au gestionat 69 de incendii, au derulat 311 intervenţii pentru protecţia comunităţilor, dintre care unele au presupus operaţiuni de descarcerare și au fost asigurate 1.455 de misiuni de asistenţă medicală de urgenţă.

”Având în vedere că mai multe judeţe ale ţării se află sub atenţionare meteorologică până astăzi la ora 15.00, situaţia este în dinamică, iar evoluţia acesteia va fi atent monitorizată pentru dispunerea imediată a măsurilor care se impun, astfel încât situaţiile de urgenţă înregistrate să fie gestionate în mod eficient. În continuare, toate structurile Ministerului Afacerilor Interne, administratorii de drumuri, autorităţile locale, precum şi celelalte instituţii responsabile de gestionarea situaţiilor de urgenţă cauzate de fenomene meteo extreme acţionează coordonat, într-un sistem integrat, pentru a răspunde prompt solicitărilor cetăţenilor”, a transmis IGSU.

