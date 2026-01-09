Prima pagină » Actualitate » IGSU, intervenții în 32 de localităţi din 15 judeţe, în ultimele 24 de ore. Peste 1.000 de consumatori din Caraş-Severin şi Dolj au rămas fără energie electrică

IGSU, intervenții în 32 de localităţi din 15 judeţe, în ultimele 24 de ore. Peste 1.000 de consumatori din Caraş-Severin şi Dolj au rămas fără energie electrică

09 ian. 2026, 10:24, Actualitate
IGSU, intervenții în 32 de localităţi din 15 judeţe, în ultimele 24 de ore. Peste 1.000 de consumatori din Caraş-Severin şi Dolj au rămas fără energie electrică

Efectele condițiilor meteo din ultimele 24 de ore s-au resimțit în 32 de localităţi, din 15 judeţe, anunţă IGSU, care precizează că, în judeţul Hunedoara a fost necesară intervenţia cu şenilata pentru preluarea unui pacient dependent de dializă, în timp ce în Botoşani zece persoane, printre care şi trei copii, au fost salvate după ce au rămas înzăpezite în autoturisme.

IGSU a precizat că peste 1.000 de consumatori din Caraş-Severin şi Dolj s-a confruntat cu probleme la energia electrică din cauza unor avarii la reţea. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis un comunicat oficial cu privire la situația din mai multe localități.

În ultimele 24 de ore, pompierii au acţionat continuu pentru sprijinirea autorităţilor şi a cetăţenilor, în vederea gestionării eficiente a situaţiilor de urgenţă generate de condiţiile meteorologice nefavorabile. Intensificările puternice ale vântului, ninsorile şi viscolul au produs efecte în 32 de localităţi din 15 judeţe (Alba, Argeş, Botoşani, Caraş Severin, Constanţa, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Neamţ, Olt, Prahova, Teleorman, Vâlcea), precum şi în municipiul Bucureşti”, anunţă vineri dimineaţă IGSU.

În Hunedoara salvatorii au acţionat în localitatea Poieniţa Tomii cu o şenilată, pentru preluarea unui pacient dependent de dializă

Pompierii, alături de celelalte structuri ale MAI şi autorităţi cu atribuţii în gestionarea efectelor vremii nefavorabile, au acţionat pentru evacuarea apei din 3 locuinţe, 21 de curţi, 14 beciuri/subsoluri şi de pe 3 străzi. De altfel, au fost degajaţi 18 copaci şi 2 stâlpi de electricitate prăbuşiţi, evenimente care au produs avarii asupra unui număr de 6 autoturisme. În același timp, pompierii au intervenit pentru îndepărtarea unor elemente de construcţie de la 4 imobile, dar și pentru deblocarea a 6 autoturisme rămase înzăpezite.

În judeţul Hunedoara, salvatorii au acţionat în localitatea Poieniţa Tomii cu o şenilată, pentru preluarea unui pacient dependent de dializă şi transportarea acestuia, în regim de urgenţă, la spital, pentru administrarea tratamentului.

De asemenea, în județul Botoşani, pe timpul nopţii, zece persoane, printre care şi trei copii, au fost sprijinite de pompieri după ce au rămas înzăpezite cu autoturismele şi nu şi-au mai putut continua deplasarea.

Au fost asigurate 1.455 de misiuni de asistenţă medicală de urgenţă în 5 localităţi din Caraş Severin şi Dolj

Vineri dimineaţă, situaţia alimentării cu energie electrică a indicat avarii în 5 localităţi din Caraş Severin şi Dolj, fiind afectaţi aproximativ 1.054 consumatori finali. În ultimele 24 de ore, pompierii salvatori au gestionat 69 de incendii, au derulat 311 intervenţii pentru protecţia comunităţilor, dintre care unele au presupus operaţiuni de descarcerare și au fost asigurate 1.455 de misiuni de asistenţă medicală de urgenţă.

Având în vedere că mai multe judeţe ale ţării se află sub atenţionare meteorologică până astăzi la ora 15.00, situaţia este în dinamică, iar evoluţia acesteia va fi atent monitorizată pentru dispunerea imediată a măsurilor care se impun, astfel încât situaţiile de urgenţă înregistrate să fie gestionate în mod eficient. În continuare, toate structurile Ministerului Afacerilor Interne, administratorii de drumuri, autorităţile locale, precum şi celelalte instituţii responsabile de gestionarea situaţiilor de urgenţă cauzate de fenomene meteo extreme acţionează coordonat, într-un sistem integrat, pentru a răspunde prompt solicitărilor cetăţenilor”, a transmis IGSU.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Mediafax
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Digi24
Viktor Orban le spune maghiarilor că sprijinul UE pentru Ucraina înseamnă două pensii în plus pe an pierdute de fiecare ungur
Cancan.ro
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Adevarul
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Mediafax
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Click
Trei zodii atrag succesul financiar în perioada 12–18 ianuarie 2026. Ce nativi dau marea lovitură
Digi24
„Nu am nevoie de dreptul internaţional”, ne asigură Trump. Care este limita care spune că l-ar împiedica să acționeze în lume
Cancan.ro
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un obiect imposibil în spațiul îndepărtat
FLASH NEWS 🚨 Zeci de zboruri de pe aeroportul Heathrow din Londra, anulate. Pista din Birmingham, închisă. Rețelele feroviare suspendă serviciile din cauza vremii
10:19
🚨 Zeci de zboruri de pe aeroportul Heathrow din Londra, anulate. Pista din Birmingham, închisă. Rețelele feroviare suspendă serviciile din cauza vremii
VIDEO Salt fatal de pe unul dintre cei mai periculoși munți din Africa de Sud. Un celebru pilot de wingsuit a murit după ce s-a prăbușit cu aproape 200 km/h
10:12
Salt fatal de pe unul dintre cei mai periculoși munți din Africa de Sud. Un celebru pilot de wingsuit a murit după ce s-a prăbușit cu aproape 200 km/h
FLASH NEWS Vești bune de la INS: PIB-ul României estimat pentru trimestrul III 2025 a crescut cu 1,7% faţă de trimestrul III 2024
10:07
Vești bune de la INS: PIB-ul României estimat pentru trimestrul III 2025 a crescut cu 1,7% faţă de trimestrul III 2024
VIDEO Adrian Severin: „Băsescu și Iohannis erau criticabili. Nicușor Dan este rizibil”
10:00
Adrian Severin: „Băsescu și Iohannis erau criticabili. Nicușor Dan este rizibil”
SPORT S-a stabilit finala Supercupei Spaniei! Când se va juca Real Madrid – FC Barcelona
09:37
S-a stabilit finala Supercupei Spaniei! Când se va juca Real Madrid – FC Barcelona
LIVE 🚨 Rusia a bombardat mai multe regiuni ale Ucrainei cu drone și rachete Oreșnik. Atacul „masiv” a fost anticipat de Ambasada SUA cu câteva ore
09:23
🚨 Rusia a bombardat mai multe regiuni ale Ucrainei cu drone și rachete Oreșnik. Atacul „masiv” a fost anticipat de Ambasada SUA cu câteva ore

Cele mai noi

Trimite acest link pe