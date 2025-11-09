Angajații români vor avea mai multe ZILE LIBERE, la sfârșitul lui 2025 și începutul lui 2026. Noul an începe cu o minivacanță

Sfârșitul anului 2025 și începutul lui 2026 se anunță generos pentru angajații din România. Conform calendarului sărbătorilor legale, vor exista mai multe zile libere consecutive, atât în luna decembrie, cât și la începutul noului an.

Astfel, cei care își planifică din timp concediile pot profita de o perioadă de relaxare mai lungă, fără a consuma prea multe zile din concediul anual, scrie bzi.ro.

La final de 2025, conform Codului Muncii, angajații vor avea trei zile nelucrătoare stabilite prin lege. Este vorba despre Ziua Națională a României, 1 decembrie, care în 2025 cade într-o zi de luni, dar și despre cele două zile de Crăciun, 25 și 26 decembrie, care vor fi joi și vineri.

Astfel se creează o punte, un weekend prelungit, între 25 și 28 decembrie, oferind angajaților patru zile libere consecutive fără a fi nevoie de concediu suplimentar.

Dar și primele zile din ianuarie 2026 vin tot cu o veste bună pentru salariați. Zilele de 1 și 2 ianuarie, dedicate Anului Nou, vor fi tot joi și vineri, ceea ce înseamnă că românii vor avea din nou parte de un weekend de patru zile consecutive de odihnă.

Pe lângă zilele libere de Anul Nou, începutul lui ianuarie aduce și alte două sărbători legale, pe 6 și 7 ianuarie, când sunt celebrate Boboteaza și Sfântul Ion. Aceste zile sunt recunoscute oficial ca libere prin lege, ceea ce extinde perioada de relaxare la început de an.