Angajații Televiziunii Publice au fost anunțați că serverul actual al instituției va fi înlocuit și operat de către Serviciul SECRET de Telecomunicații Speciale. Gândul publică mesajul conducerii TVR către angajați

30 oct. 2025, 14:44, Actualitate
Angajații Televiziunii Publice au fost anunțați că serverul actual al instituției va fi înlocuit și operat de către Serviciul de Telecomunicații Speciale. Întrebarea este dacă este normal ca un SERVICIU SECRET să opereze și să monitorizeze corespondența unei instituții media și a unor jurnaliști, fie ei chiar și angajați ai statului?

Email intern trimis către angajații TVR

În concret, potrivit Gândul, angajații TVR s-au trezit cu un mesaj pe mailul de serviciu în care au fost notificați că de pe data de 7 noiembrie 2025, ora 14.00, serverul TVR intră sub administrarea STS.

Ce scrie în emaiul transmis angajaților TVR:

„Dragi colegi,

Vă informăm că, începând de vineri, 07 noiembrie 2025, ora 14:00, serverul actual de e-mail TVR va fi înlocuit de noul server de e-mail operat de STS.

Regăsiți mai jos mesajul transmis de colegii din cadrul Serviciului IT&C:

Noile parole, instrucțiunile pentru schimbarea parolei implicite și informațiile necesare pentru configurarea clienților de e-mail vor fi disponibile la adresa:
https://mypass.inet.tvr.ro (accesibilă doar din rețeaua internă a TVR cu user și parolă de domeniu).

După momentul migrării, serviciul webmail va fi activ la adresa:
https://stsmail.ro/aurora”

Restricții și reguli de utilizare a noului serviciu de e-mail (STS)

1. Reguli privind trimiterea de mesaje:

  • Număr nelimitat de destinații către domeniile din lista albă internă (whitelist local).

  • Maxim 600 de destinații/oră sau 2000/zi pentru mesajele trimise din rețeaua TVR, prin client dedicat.

  • Maxim 200 de destinații/oră sau 2000/zi pentru mesajele trimise din România, prin webmail sau client dedicat.

  • Maxim 50 de destinații/oră sau 2000/zi pentru mesajele trimise din afara țării.

2. Pentru campaniile interne de informare se vor utiliza soluții dedicate sau module disponibile pe site-ul intranet.

3. Dimensiunea maximă a unui atașament este de 50 MB.”

Știre în curs de actualializare!

