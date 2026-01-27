Prima pagină » Actualitate » Angajatorii europeni oferă peste 270 de locuri de muncă, iar salariile pot ajunge și până la 4.000 de euro. În ce țară sunt cele mai multe joburi

27 ian. 2026, 17:29, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ

Angajatorii europeni oferă, prin intermediul EURES România, 271 locuri de muncă, conform unui comunicat al Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti (AMOFM). „Pentru ocuparea acestor posturi vacante se solicită experienţă şi/sau calificare în domeniu, precum şi cunoştinţe de bază/bune de limbă a statului respectiv sau de limbă engleză”, se menţionează în comunicatul AMOFM.

Potrivit sursei citate, cele mai multe joburi disponibile sunt în Norvegia, cu 103 posturi:

  • Norvegia: lucrător în producţie – prelucrarea somonului, mecanic de biciclete);
  • Suedia – 90 de posturi (operator de proces – zona topitorie, operator de proces – turnare continuă, mecanic – zona laminorului la cald, electrician – zona de turnare, electrician – macarale şi echipamente de ridicare, mecanic – macarale şi echipamente de ridicare, operator de proces – zona laminorului la cald, mecanic – zona topitorie, electrician);
  • Irlanda – 25 de posturi (zidar – pietrar, îngrijitor persoane);
  • Italia – 15 posturi (şofer autobuz), în Germania – 11 posturi (fizioterapeut, lucrător în producţie – procesare produse din carne);
  • Olanda – 11 posturi (mecanic asamblare, personal de punte, timonier);
  • Slovenia – 8 posturi (montator pardoseli, chimist dezvoltare produse cosmetice, cameristă hotel, bucătar a la carte, ospătar/chelner);
  • Finlanda – 6 posturi (montator de ţevi în şantier naval, sudor TIG, sudor MIG/MAG);
  • Franţa – 2 posturi (carosier/tinichigiu auto).

Contractele de muncă pot fi sezoniere sau pot avea durată nedeterminată, iar salariul oferit este de 46.644 euro brut/an pentru posturile de zidar – pietrar, 2.959 – 3.381 euro brut/lună pentru posturile de mecanic de biciclete, 3.700 euro brut/lună pentru electrician, mecanic – zona laminorului la cald, electrician – zona de turnare şi mecanic – zona topitorie, 3.000 – 4.000 euro brut/lună pentru timonier, 3.334 euro brut/lună pentru posturile de operator de proces şi mecanic – macarale şi echipamente de ridicare, 3.425 euro brut/lună pentru operator de proces – turnare continuă, electrician – macarale şi echipamente de ridicare şi operator de proces – zona laminorului la cald, 2.800-3.400 euro brut/lună pentru mecanic asamblare,

Au apărut trei noi joburi in Romania, surssa foto: Envato

Sursa foto – caracter ilustrativ: Envato

De asemenea, se acordă un salariu de 2.600 euro brut/lună pentru posturile de fizioterapeut şi montator pardoseli, 2.500 – 3.500 euro brut/lună pentru posturile de personal de punte, 2.500 euro brut/lună pentru chimist dezvoltare produse cosmetice, 2.169 – 3.280,50 euro brut/lună pentru posturile de îngrijitor persoane, 1.900 – 2.500 euro brut/lună pentru carosier/tinichigiu auto, 1.560 euro brut/lună pentru posturile de şofer autobuz, 1.280 euro brut/lună pentru posturile de cameristă hotel, bucătar a la carte şi ospătar/chelner, 19,31 euro brut/oră pentru posturile de lucrător în producţie – prelucrarea somonului, 17-19 euro brut/oră pentru sudor TIG, 15,50-18 euro brut/oră pentru montator de ţevi în şantier naval, 15,50-17 euro brut/oră pentru posturile de sudor MIG/MAG şi 14 euro brut/oră pentru lucrător în producţie – procesare produse din carne, notează observatornews.ro.

