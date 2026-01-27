Orașul din România în care au avut loc cele mai multe crime în 2025. Nu este București

Într-un top sinistru, Capitala Moldovei, Iași, este orașul în care au fost comise cele mai multe crime în anul 2025. În mod „normal”, București ar fi trebuit să dețină acest titlu al groazei, ținând cont că este de cel puțin de șapte ori mai mare, cu tor cu preiferii, adică zona metropolitană. Din păcate, crimele domestice și femicidul sunt la ele acasă la Iași…

Conform rapoartelor din toamna anului 2025 (care au centralizat datele pâă în octombrie), Iașiul a iesit în evidență negativ, având cel mai mare numar de crime și tentative de omor înregistrate în anumite categorii (în special violența domestică si femicid). A fost o situație atipică în care Iașiul a depășit Bucureștiul în aceste statistici specifice pe parcursul anului.

Dacă ne referim la numărul absolut de infracțiuni violente de toate tipurile (nu doar omoruri, ci și agresiuni, lovituri cauzatoare de moarte etc.) Bucureștiul este pe primul loc. Acest lucru este cauzat pur si simplu de densitatea populatiei – având de peste 6-7 ori mai mulți locuitori decât alte orașe mari, numărul total de incidente este matematic mai mare, chiar daca rata per locuitor poate fi mai mică.

