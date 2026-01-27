Cele trei mari sindicate din educație anunță un nou protest în fața Guvernului pe 4 februarie 2026. La acțiune sunt așteptați peste 2.000 de profesori angajați în sistemul de învățământ, potrivit Edupedu.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater” cer abrogarea măsurilor introduse prin Legea Bolojan, primul pachet de austeritate adoptat de Guvern.

Sindicatele solicită revenirea la norma didactică de dinainte de lege, reducerea numărului de elevi la clasă, plata cu ora la nivelul studiilor și acordarea burselor pentru elevi și studenți la nivelul anterior.

Potrivit sindicaliștilor, noile măsuri au dus la scăderea calității educației, la clase supraaglomerate și la dificultăți reale în lucrul individual cu elevii. De asemenea, ei avertizează că peste 2.000 de posturi didactice ar putea dispărea, în special din cauza creșterii numărului de elevi la clasă.

Reprezentanții profesorilor spun că protestul este un semnal de alarmă și cer Guvernului să revină asupra deciziilor care afectează direct sistemul de educație.

