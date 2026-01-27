Prima pagină » Educație » Sindicatele din educație se pregătesc de noi proteste împotriva măsurilor propuse de Guvernul Bolojan

Sindicatele din educație se pregătesc de noi proteste împotriva măsurilor propuse de Guvernul Bolojan

Bianca Dogaru
27 ian. 2026, 17:35, Educație
Sindicatele din educație se pregătesc de noi proteste împotriva măsurilor propuse de Guvernul Bolojan

Cele trei mari sindicate din educație anunță un nou protest în fața Guvernului pe 4 februarie 2026. La acțiune sunt așteptați peste 2.000 de profesori angajați în sistemul de învățământ, potrivit Edupedu

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater” cer abrogarea măsurilor introduse prin Legea Bolojan, primul pachet de austeritate adoptat de Guvern.

Sindicatele solicită revenirea la norma didactică de dinainte de lege, reducerea numărului de elevi la clasă, plata cu ora la nivelul studiilor și acordarea burselor pentru elevi și studenți la nivelul anterior.

Potrivit sindicaliștilor, noile măsuri au dus la scăderea calității educației, la clase supraaglomerate și la dificultăți reale în lucrul individual cu elevii. De asemenea, ei avertizează că peste 2.000 de posturi didactice ar putea dispărea, în special din cauza creșterii numărului de elevi la clasă.

Reprezentanții profesorilor spun că protestul este un semnal de alarmă și cer Guvernului să revină asupra deciziilor care afectează direct sistemul de educație.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

EDUCAȚIE Calendar an școlar 2026-2027. Când au loc vacanțele elevilor, câte module vor fi și care este principala modificare
15:05
Calendar an școlar 2026-2027. Când au loc vacanțele elevilor, câte module vor fi și care este principala modificare
EDUCAȚIE Cine intră primul într-un restaurant, bărbatul sau femeia? Regula de bun-simț pe care puțini o cunosc
08:42
Cine intră primul într-un restaurant, bărbatul sau femeia? Regula de bun-simț pe care puțini o cunosc
NEWS ALERT Cum arată anul școlar 2026-2027, propus de Ministerul Educației. Document oficial
15:51, 23 Jan 2026
Cum arată anul școlar 2026-2027, propus de Ministerul Educației. Document oficial
EXCLUSIV Studenții din Brașov, campioni europeni la Formula Student cu o mașină de curse construită de ei. Coordonatorul echipei explică, în exclusivitate pentru Gândul, cum a fost posibilă performanța
06:00, 15 Jan 2026
Studenții din Brașov, campioni europeni la Formula Student cu o mașină de curse construită de ei. Coordonatorul echipei explică, în exclusivitate pentru Gândul, cum a fost posibilă performanța
FLASH NEWS Șase școli din mai multe județe se închid din cauza vremii extreme. Anunțul Ministerului Educației
17:51, 14 Jan 2026
Șase școli din mai multe județe se închid din cauza vremii extreme. Anunțul Ministerului Educației
EDUCAȚIE Studenții cer o întâlnire cu Ilie Bolojan, după numirea acestuia ca ministru interimar al Educației
16:03, 14 Jan 2026
Studenții cer o întâlnire cu Ilie Bolojan, după numirea acestuia ca ministru interimar al Educației
Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Cancan.ro
Cine este mama lui Alin Mario, tânărul ucis în Cenei de un minor. Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Click
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
Digi24
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
Cancan.ro
Cine este bunica lui Mario Berinde, adolescentul omorât de cei mai buni prieteni. Femeia e cunoscută în online
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Omagiu pentru Florin Piersic: 'Mi-a plăcut viața'
Promotor.ro
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Oameni care se îmbată fără să bea alcool. Descoperirea care explică sindromul de fermentație intestinală, cunoscut ca „auto-brewery”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 28 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
18:08
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 28 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
CONTROVERSĂ O nouă „criză a rachetelor în Cuba”? China devine protectorul Cubei în „curtea din spate” a Statelor Unite
18:04
O nouă „criză a rachetelor în Cuba”? China devine protectorul Cubei în „curtea din spate” a Statelor Unite
ACCIDENT Grecii care au murit în accidentul din Timiș erau suporterii echipei PAOK. Președintele clubului: ”O tragedie de nedescris ne-a lovit”
17:49
Grecii care au murit în accidentul din Timiș erau suporterii echipei PAOK. Președintele clubului: ”O tragedie de nedescris ne-a lovit”
EXCLUSIV Crin Antonescu ironizează gafa lui Nicușor Dan din Danemarca: „Mi-e rușine de momentul când Macron îl duce de mână pe președintele României”
17:41
Crin Antonescu ironizează gafa lui Nicușor Dan din Danemarca: „Mi-e rușine de momentul când Macron îl duce de mână pe președintele României”
ACTUALITATE Orașul în care merită să trăiești în România, conform unui clasament european
17:11
Orașul în care merită să trăiești în România, conform unui clasament european
UPDATE Kelemen Hunor „liniștește” comunitatea maghiară, supărată pe măririle de taxe ale lui Bolojan: „Dacă există o veste bună… nu sunt necesare măsuri noi”
17:02
Kelemen Hunor „liniștește” comunitatea maghiară, supărată pe măririle de taxe ale lui Bolojan: „Dacă există o veste bună… nu sunt necesare măsuri noi”

Cele mai noi

Trimite acest link pe