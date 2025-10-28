În ce țară poate câștiga un român 30.000 de euro într-un an. Destinația de lux în care se plătește pe măsură

De-a lungul deceniilor, mulți conaționali de-ai noștri au emigrat în alte țări, în speranța unui trai mai bun. Acum, prin intermediul rețelei Serviciului European de Ocupare a Forței de Muncă (EURES), românii au șansa să lucreze într-o stațiune de schi dintre cele mai luxoase.

Pe site-ul EURES, românii pot alege dintr-o paletă vastă de oferte de muncă, în mai multe țări europene. Printre cele care caută lucrători sunt Germania, Austria, Norvegia, Franța, Croația, Belgia, Finlanda, Danemarca, Estonia, Irlanda, Italia, dar și altele.

Țările care caută forță de muncă

Multe dintre ofertele de muncă sunt pentru o perioadă determinată, întrucât corespund unui sector sezonier. De exemplu, în această perioadă, multe țări caută lucrători pentru stațiuni montane. De asemenea, la mare căutare sunt și persoane responsabile de activități precum schi sau snowboarding.

Câți bani poți câștiga într-o stațiune de schi

Una dintre oferte vine din Austria, din stațiunile de schi din Carintia și Stiria. Aici se caută persoane care să ocupe posturi de ospătari. Conform descrierii jobului, angajați vor fi responsabili de servirea clienților la masă, în special, servirea de băuturi.

Competențele necesare sunt: ​​„Abilități excelente de comunicare și o atitudine persuasivă și pozitivă, mentalitate practică, lucru în echipă și cunoștințe de limba engleză la nivel B1 sau germană la nivel A2.

Acesta este un post cu normă întreagă, cu program flexibil (în conformitate cu contractul colectiv de muncă), cu o săptămână de lucru de 5 până la 6 zile”, se arată în anunț.

Pentru postul de manager de bar, într-o stațiune din Austria, salariul brut este de 27.300 de euro pe an. Însă, în funcție de calificări și experiență profesională, un angajat poate beneficia de bonusuri salariale sau poate fi plătit suplimentar.

Recomandările autorului: