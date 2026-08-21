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România, sub asediul caniculei. În ce zone temperaturile urcă până la 40 de grade. ANM, detalii de ultimă oră pentru Gândul

România, sub asediul caniculei. În ce zone temperaturile urcă până la 40 de grade. ANM, detalii de ultimă oră pentru Gândul
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România se pregătește pentru o nouă zi de foc, cu temperaturi care vor ajunge până la 40 de grade în sud-vestul țării. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în Banat și sudul Olteniei, în timp ce pe litoral vremea va fi ceva mai blândă. Nici noaptea nu aduce o răcorire semnificativă. Meteorologii anunță temperaturi de peste 20 de grade în multe regiuni.

Meteorologii anunță maxime de până la 40 de grade

Vineri, vremea va fi caniculară în aproape întreaga țară, iar temperaturile maxime se vor situa, în general, între 33 și 40 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt prognozate în partea de sud-vest a țării, în special în Banat și în sudul Olteniei, unde termometrele vor indica în jurul valorii de 40 de grade.

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În restul țării, temperaturile vor fi ceva mai scăzute, însă și aici căldura va fi greu de suportat în orele amiezii. Singura zonă în care temperaturile vor coborî semnificativ este litoralul, unde sunt așteptate maxime de aproximativ 27-28 de grade.

Cum se prezintă vremea în țară, la ora 10. Foto: ANM

Meteorologii anunță că cerul va fi variabil în regiunile vestice și mai mult senin în restul teritoriului. De altfel, nu sunt prognozate ploi, astfel că vremea va rămâne predominant uscată pe parcursul zilei. Vântul va sufla în general slab și moderat, însă în vestul țării, precum și în regiunile estice și sud-estice, vor exista intensificări. Rafalele pot ajunge la viteze de aproximativ 40-45 de kilometri pe oră.

ANM anunță nopți tropicale în multe regiuni

Căldura nu va dispărea odată cu lăsarea serii. Noaptea va fi deosebit de caldă, iar în multe zone temperaturile nu vor coborî sub 20 de grade, ceea ce va duce la o noapte tropicală. Cele mai ridicate temperaturi nocturne sunt așteptate în vestul țării, unde minimele pot ajunge până la aproximativ 25 de grade. Astfel, după o zi cu temperaturi apropiate de 40 de grade, organismul va avea puține șanse să beneficieze de o răcorire consistentă peste noapte.

În Capitală, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 38 de grade Celsius. Cerul va fi predominant senin, iar precipitațiile lipsesc din prognoză.

Nici bucureștenii nu vor avea parte de o noapte cu adevărat răcoroasă: temperatura minimă este estimată la 19-20 de grade. Astfel, valul de căldură va fi resimțit atât pe timpul zilei, cât și în cursul nopții.

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