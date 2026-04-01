Aniversare cu noroc. Câți ani împlinește azi restaurantul japonez fondat de Marius Tucă: vedete de marcă la marele eveniment

„Yoshi” se traduce prin „noroc” în limba japoneză. Este o zi cu noroc pentru jurnalistul și omul de afaceri, Marius Tucă. Restaurantul său cu specific japonez împlinește azi, 1 aprilie, 13 ani de la înființare.

Restaurantul se numește, sugestiv, Yoshi Sushi & Teppanyaki, și este o poveste despre pasiunea pentru bucătăria japoneză de top. Este șu despre o karma bună și oameni frumoși care îi calcă pragul. Aniversarea de azi nu va trece neobservată, căci personalități marcante îl vor sărbători, alăruri de Marius Tucă.

Deliciile japoneze sunt la tot pasul, iar echipa cu un vibe bun oferă servicii de înaltă ținută.

În descrierea restaurantului se arată că acesta dispune de trei zone distincte, respectiv două mese Teppanyaki, unde te poți bucura de un show culinar live, o sală eco-friendly luminoasă, cu aproximativ 100 de locuri, cu pereți și mobilier într-un stil ce amintește de o piața japoneză de pește reinventata și o terasă generoasă și confortabilă pentru zilele toride de vară. Terasa dispune totodată de un bar cu design minimalist care deservește o gamă specială de cocktails.

Ca de fiecare data, Chef Vova, maestrul bucătar, va face spectacol culinar. Alături de echipă, el a creat un meniu complex, savuros, cu peste 50 de preparate specific nipone, dar și cu multe accente internaționale. Meniul include multe bunătăți, printre care selecția de supe gustoase: Kinoko Miso soup, supa Tempura Wanko Udon sau Kinoko Surinagashi.

De asemenea, printre rețetele apreciate deja sunt Cod Negru în stil japonez cu sos Miso, Crevetele Regal (India), Coada de Langustă, Wagyu Beef,Foie Gras cu sos de zmeură și fructe de pădure. Dar și pieptul de rață sau Baby Saint Jacques, și produsele mai accesibile, cum ar fi pulpele de pui, orezul cu legume/și carne sau pastele gătite în diferite variante, sunt la mare căutare. Iar deserturile sunt artistice, dar mai ales gustoase, fine și ușoare în același timp. La mulți ani, YOSHI!

