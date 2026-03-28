ANM anunță ninsori și viscol, ploi în mare parte din țară. Un ciclon mediteranean traversează țara zilele acestea

ANM anunță ninsori și viscol, ploi în mare parte din țară. Un ciclon mediteranean traversează țara zilele acestea

FOTO - Caracter ilustrativ: Profimedia

România se află sub influența unui ciclon mediteranean care aduce ninsori, viscol și ploi în cea mai mare parte din țară în aceste zile.

Un ciclon mediteranean traversează țara zilele acestea

„Până luni dimineață avem în vigoare o atenționare cod galben pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Moldovei, în continuare va ploua, se vor acumula cantități de apă de până la 50 de litri pe mp, pe alocuri 70-80 de litri pe metrul pătrat. În Carpații meridionali si orientali la altitudini de peste 160 0m precipitații sub forma de lapoviță și ninsoare, strat consistent de zăpadă, până la 50 de centimetri, pe creste va fi viscol.”, spune meteorologul ANM Iris Răducanu, potrivit Digi24.

Ea a adăugat că de luni vremea se va mai îndrepta, însă în continuare „precipitațiile vor fi în majoritatea regiunilor, slabe cantitativ și vor apărea temporar pe parcursul săptămânii viitoare, în majoritatea regiunilor, inclusiv în Capitală, vor fi slabe cantitativ.

„Ne mai așteptăm la intensificări ale vântului mâine în partea de E si V a teritoriului, dar și la munte în special pe creste, acolo unde va mai viscoli ninsoarea chiar dacă va fi slabă cantitativ pe parcursul săptămânii care urmează. Ca temperaturi ne situăm în jurul normelor climatologice, maxime cuprinse la nivelul întregii țări între 8-9 grade și până la 16 grade în S si S-E teritoriului. Nopțile vor aduce temperaturi în general peste pragul înghețului în toată țara”, a mai spus meteorologul.

Când vine primăvara în România?

FOTO – caracter ilustrativ

Întrebată când va veni primăvara cu temperaturi mai mari, aceasta a adăugat.

„Din materialele pe care le avem în acest moment se pare că nici săptămâna următoare nu scăpăm de ploi, chiar daca vor fi slabe cantitativ, pe arii restrânse, inclusiv în Capitală. Temperaturile se vor menține în jurul normelor climatologice, o vreme normală pentru primăvară, așa cum ar trebui să fie în această perioadă pentru că până la acest episod, luna martie a fost secetoasă și era nevoie de un episod de precipitații pentru a se reface și cât de cât rezerva de apă din sol”.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe