Prima pagină » Vremea » Afectează vortexul polar Capitala? Mai ninge sau nu în București, potrivit meteorologilor Accuweather

Afectează vortexul polar Capitala? Mai ninge sau nu în București, potrivit meteorologilor Accuweather

Afectează vortexul polar Capitala? Mai ninge sau nu în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Galerie Foto 4

Afectează vortexul polar Capitala? Mai ninge sau nu în București, potrivit meteorologilor Accuweather.

Afectează vortexul polar Capitala?

Potrivit meteorologilor Accuweather, va ninge, dar nu în București, ci în orașele de munte.

De ninsori vor avea parte brașovenii în 30 martie, dar și în aprilie.

La începutul lunii în care sărbătorim Paștele, orașul Brașov se va confrunta cu ninsori, mai exact în zilele de 2 și 3 aprilie.

Trendul va continua și în săptămâna următoare, cu zăpezi în 7, 8 aprilie, dar și în 14, 15 aprilie.

După o perioadă de „liniște meteo”, iată că ninsorile revin la Brașov în 25 aprilie, cu temperaturi de 7 grade Celsius, minime de minus 1 grad.

Cum va fi vremea în București în aprilie 2026

Capitala nu va mai fi afectată de ninsori în aprilie 2026. În prima săptămână, potrivit Accuweather, bucureștenii se vor bucura de un weekend cu soare, cu până la 14 grade.

Mai mult, de Paște ortodox 2026, temperaturile vor ajunge la 17 grade, o zi de duminică numai bună de relaxare alături de familie și prieteni, fie în casă, fie în natură.

Sfârșitul lunii aprilie ne face să ne gândim la vară. În 30 aprilie ne vom bucura de 22 de grade Celsius, iar minimele vor fi de 11 grade.

Prognoza Accuweather Brașov luna aprilie 2026

Prognoza Accuweather București aprilie 2026

Accuweather are o istorie de 64 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

Sursa foto: Accuweather

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe