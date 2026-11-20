Curtea de Apel București ia, vineri, în discuție, contestația DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București prin care instanța a respins propunerea Direcției de prelungire a măsurii arestării preventive a lui Călin Georgescu și Ionel Rusen cu 30 de zile, și a stabilit în schimb plasarea celor doi în arest la domiciliu.

Procurorii nu au fost de acord cu măsura stabilită de Tribunalul București, pe fondul gravității faptei cercetate, de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, prejudiciul fiind de 1,1 milioane de euro, și au contestat decizia, vreme în care fostul prezidențiabil și omul de afaceri Ionel Rusen au rămas în spatele gratiilor la Arestul central al Poliției Capitalei.

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Dublă rundă pentru DIICOT

Între timp, anchetatorii DIICOT au stabilit că administrarea de probe privind faptele de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și inițiere și aderare la un grup infracțional organizat este finalizată astfel că au redactat rechizitoriul din dosar și i-au dat pe cei doi pe mâna judecătorilor de la Tribunalul Ilfov.

Este de menționat, că până la judecarea contestației de azi, vineri, 20 noiembrie, instanța ilfoveană, care a primit spre judecare acest caz, a verificat conform legii măsurile preventive din dosar, și, separat de decizia privind prelungirea arestării preventive în timpul urmăririi penale, a stabilit că pe durata procedurilor din camera preliminară cei doi pot fi judecați în stare de arest la domiciliu.

Si această nouă decizie, ulterioară celei pentru care vineri se judecă contestația DIICOT, a fost atacată de anchetatorii Direcției, astfel că la Curtea de Apel București urmează să revină din nou dosarul, cu această din urmă contestație.

În cazul în care, decizia definitivă de vineri va fi de respingere a contestației DIICOT, cei doi inculpați arestați preventiv vor fi eliberați de la Arestul Central al Poliției Capitalei urmând să respecte dispozițiile Curții de Apel București.

În cazul în care contestația de vineri se va admite, cei doi rămân în arest preventiv cel puțin până la momentul judecării contestației DIICOT la decizia judecătorului de cameră preliminară de la Tribunalul Ilfov.

În cazul eliberării celor doi vineri, contestația DIICOT la decizia judecătorului de cameră preliminară din dosarul de înșelăciune rămâne fără obiect intervenind autoritatea de lucru judecat.

Ultimele evoluții ale cazului – casa lui Georgescu văzută din interior de publicul larg

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a reacționat ferm la linșajul mediatic provocat de scurgerea la o televiziune a imaginilor judiciare (probe în dosarul penal care este nepublic la acest moment – n.r.) din interiorul vilei lui Călin Georgescu și indică faptul că întreg dosarul a ajuns electronic la avocați în baza procedurilor obligatorii prevăzute de lege și la instanța de judecată, excluzând astfel scurgerea de informații din instituție.

Este o ieșire din tipar reacția DIICOT de astăzi, în care condamnă scurgerea unor date dintr-un dosar aflat încă într-o fază nepublică. Replica procurorilor vine după ce o televiziune a publicat imagini din casa lui Georgescu, din timpul perchezițiilor și scandalul a degenerat cu plângeri la Consiliul Național al Audiovizualului (CNA).

Este de menționat de asemenea că astfel de probe judiciare nu sunt eliberate presei nici în faza de judecată publică a cazului, ele putând fi consultate strict fie în sala de judecată în cazul prezentării lor pe parcursul readministrării probatoriului fie în arhiva instanței, după aprobarea unei solicitări în baza legii 544/2001 privind liberul și neîngrăditul acces al persoanelor la informațiile de interes public din România. Astfel, probele judiciare de acest gen nu se înmânează jurnaliștilor sau altor terțe părți exterioare dosarului penal.

„La data de 5 noiembrie 2026, apărătorilor celor doi inculpați (Călin Georgescu și Ionel Rusen – n.r.) le-a fost remis, în format electronic, întregul dosar de urmărire penală, care conținea inclusiv planșele fotografice întocmite cu ocazia perchezițiilor domiciliare.

Ulterior, la data de 11 noiembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a celor doi inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, fiind sesizat Tribunalul Ilfov, căruia i-a fost înaintat dosarul cauzei, atât în format fizic, cât și în format electronic.

Prin urmare, la momentul difuzării imaginilor în spațiul public, la data de 17 noiembrie 2026, dosarul de urmărire penală fusese deja remis apărătorilor inculpaților și înaintat instanței de judecată.

În acest context, precizăm că Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism nu a furnizat reprezentanților mass-media niciun material probator administrat în cauză, indiferent de natura sau forma acestuia, inclusiv planșele fotografice întocmite cu ocazia perchezițiilor domiciliare”, se arată în comunicarea oficială, de joi, a Direcției.

CNA și CMS, asaltate de plângeri în urma scurgerilor scandaloase ale imaginilor din casa lui Georgescu

Postul de televiziune Antena 3 CNN a atras critici și se află în centrul unei controverse, după difuzarea unor imagini din casa lui Călin Georgescu. Susținătorii acestuia anunță reclamații la CNA. Un fost membru al Consiliului a criticat deja televiziunea.

Imaginile au fost difuzate marți, 17 noiembrie, în emisiunea „Decisiv Prime Time”, prezentată de Cătălina Porumbel. Acestea au surprins mai multe încăperi din locuință, mobilier, biblioteci și echipamente IT. Postul de televiziune a prezentat și pagini din documentația percheziției, cu fotografii numerotate ale proprietății.

Au fost prezentate inclusiv imagini cu „dormitorul matrimonial” sau locul în care Călin și Cristela Georgescu își înregistrau mesajele către susținători.

Călin Georgescu, la un pas de libertate

Călin Georgescu, din nou „eliberat” din pușcărie. Instanța a dispus arest la domiciliu. Sentința nu este definitivă. Contestația DIICOT va fi judecată la Curtea de Apel București.

Tribunalul Ilfov ar putea stabili, miercuri, ce măsură preventivă adoptă față de fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen, pe durata camerei preliminare, în dosarul de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat în care au fost trimiși în judecată de DIICOT.

Decizia ce se va lua nu este definitivă iar în cazul contestării ei dosarul va ajunge din nou la Curtea de Apel București pentru soluționarea finală cu privire la măsurile preventive din timpul judecății.

Judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Ilfov, Cristina Gabor, a rămas, luni, în pronunțare și urma să stabilească, marți, ce măsură preventivă vor avea Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen, pe durata dezbaterilor din dosar în faza de cameră preliminară. Astfel instanța a amânat, luni, cu o zi stabilirea măsurii preventive pentru cei doi inculpați trimiși în judecată.

Totodată magistratul a dezbătut, luni, și o cerere a avocaților din dosar cu privire la competența materială a instanței de judecată, aceștia solicitând ca Tribunalul Ilfov să constate că această competență ar aparține Tribunalului București, instanță prim sesizată cu propunerea arestării preventive în acest dosar.

Călin Georgescu la Tribunalul Ilfov

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost prezentat, luni, la Tribunalul Ilfov unde un magistrat de cameră preliminară trebuie să decidă dacă se mai justifică menținerea sa în arest preventiv, după ce a fost trimis în judecată.

În jurul orei 14.00 Călin Georgescu a plecat de la Tribunalul Ilfov. Susținătorii săi erau încă acolo iar instanța a rămas în pronunțare.

De la momentul aducerii sale și până la momentul pronunțării ședința a fost suspendată la un moment dat pentru trei ore.

Avocatul lui Georgescu a explicat și motivele: ”S-a amânat ședința de judecată pentru trei ore. Sunt mai multe probleme aici. Prima problemă este că am solicitat amânarea cauzei pentru a vedea ce se va întâmpla în contestația formulată de Parchet la înlocuirea arestului cu arestul la domiciliu a domnului Călin Georgescu. Judecătorul a zis că se va lua mai târziu și nu e motiv de amânare.

Doi, să vedem un pic criteriul competenței, că încă sunt nelămurit de ce am ajuns la Tribunalul Ilfov. Trei, ceva ce am aflat dimineața asta: se pare că domnul avocat al domnului Rusen a trimis dimineață hârtie că nu-l mai reprezintă și domnul Rusen habar n-avea. Și instanța a apreciat că trei ore sunt suficiente să-și angajeze un nou apărător”, a spus Mircea Sinescu, avocatul lui Călin Georgescu.

Posibilitatea transferului în penitenciar

În cazul în care arestul preventiv va fi menținut, acesta ar putea fi transferat de la Arestul Central într-un penitenciar, având în vedere că a fost trimis în judecată în dosarul în care este cercetat. Din punct de vedere procedural, odată ajuns în această etapă a procesului, locul de deținere ar urma să fie un penitenciar.

Călin Georgescu a ajuns la Tribunalul Ilfov

Călin Georgescu a ajuns la Tribunalul Ilfov unde va afla ce vor decide magistrații în ceea ce privește menținerea sa în arest preventiv.

Susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale, în fața Tribunalului Ilfov

Încă de la primele ore ale dimineții, zeci de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat în fața Tribunalului Ilfov, acolo unde ar urma să ajungă și fostul canditat la președinție. Aceștia strigă lozinci precum ”Ați arestat un om nevinovat” și ”Nu patrioții, arestați hoții”.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul instrumentat de DIICOT în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Ancheta vizează un presupus prejudiciu de 1,1 milioane de euro, în urma unor tranzacții financiare care nu s-ar mai fi concretizat.