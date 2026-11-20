Valer Ciobănescu, președinte al Sindicatului Transpublic din STB și șofer de autobuz, care a primit zilele trecute preaviz de concediere din cadrul societății, este asaltat în prezent de zeci de angajați care se află pe lista neagră a societății de transport. Oamenii vor să fie sfătuiți cum să dea STB în judecată, asta în contextul în care Ciobănescu a mai fost concediat de două ori, dar de fiecare dată a fost repus pe funcție.

Zeci de angajați din STB care au primit preaviz de concediere apelează acum cu disperare la Valer Ciobănescu, liderul de sindicat care în trecut s-a luat la trântă cu societatea de transport, după ce a fost concediat de două ori.

Ciobănescu vrea să-i ajute pe colegii lui cu sfaturi, dar și cu servicii juridice, astfel încât angajații să se poată lupta cu STB.

Sindicalist de pe lista neagră: STB va ajunge din lac în puț

„Mă sună zilnic tot mai mulți colegi, că vor să înceapă procedurile pentru a da în judecată STB. Le explic la toți că până nu se dă decizia de concediere nu pot începe demersurile în instanță. Oamenii sunt disperați, și cred că vom asista la un alt fenomen, în care societatea se va confrunta cu sute de procese. Practic, STB va ajunge din lac în puț”, a declarat Valer Ciobănescu pentru Gândul.

Acesta a primit zilele trecute preaviz de concediere din cadrul societății, la vârsta de 58 de ani. Bărbatul a declarat pentru Gândul că va ataca în instanță decizia de concediere, mai ales că nici soția sa nu are venit, fiind grav bolnavă.

Valer Ciobănescu: „Nu mi-am lăsat soția să mai meargă la serviciu”

„Nu va fi ușor, mai ales că nici soția mea nu are venit. Este grav bolnavă, și recent nu am mai lăsat-o să meargă la serviciu, ea fiind farmacistă”, mărturisește bărbatul.

Ciobănescu mai spune că în timp ce el a primit preaviz, unii șoferi care au furat motorină încă s-ar mai afla pe funcții.

Nu de puține ori, sindicalistul a criticat deciziile conducerii STB. Chiar în urmă cu câteva zile, înainte să primească preavizul, Ciobănescu declara pentru Gândul că în cadrul societății sunt mari probleme cu lipsa de personal.

Peste 800 de angajați STB, inclusiv șoferi și vatmani, ar urma să fie concediați

Peste 800 de angajați STB, inclusiv șoferi și vatmani, ar urma să fie concediați până la finalul anului. Preavizele au fost deja înmânate de săptămâna trecută.

STB se află în insolvență din septembrie 2026 din cauza datoriilor istorice de ordinul miliardelor de lei.

Primarul general, Ciprian Ciucu: „Este singura noastră șansă de a salva STB”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a reafirmat sprijinul ferm pentru continuarea reorganizării companiei,subliniind că intrarea în insolvență a fost un pas absolut necesar pentru evitarea falimentului. Edilul a amintit că a solicitat anterior conducerii și sindicatelor un plan de restructurare și digitalizare, însă acesta nu a fost prezentat în cele șase luni acordate.

Este singura noastră șansă de a salva STB. Acest proces de insolvență. De a salva locurile de muncă ale oamenilor cinstiți care muncesc în STB”, a declarat primarul Capitalei. El a lansat și un avertisment dur: dacă procedura de insolvență nu se va finaliza cu succes în următorii trei-patru ani, singura alternativă va fi falimentul.

În prezent, în cadrul STB lucrează aproximativ 865 de vatmani, la un parc de peste 250 de tramvaie.

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