Noua variantă a legii privind pensionarea magistraților a fost pusă în transparență decizională. Ce prevede actul normativ susținut de Bolojan

19 nov. 2025, 18:48, Știri politice
Legea pensiilor magistraților a fost pusă în transparență decizională pe site-ul Ministerului Muncii. Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei va reprezenta 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă. Totodată, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026. 

„Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, coinițiat de Ministerul Muncii și Ministerul Justiției, a fost publicat astăzi în procedură de transparență decizională.

Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei va reprezenta 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă.

Totodată, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026.

În cei minimum 25 de ani vechime în magistratură necesari ieșirii la pensie, perioada asimilată de activitate în alte domenii juridice, va fi de 10 ani.

Având în vedere importanța unui proces de legiferare rapid, Guvernul își exprimă speranța că procesul de avizare, inclusiv de către Consiliul Superior al Magistraturii, se va derula cu celeritate”, se arată în comunicatul de presă.

VEZI DOCUMENTUL AICI.

Avocatul Adrian Toni Neacșu: „Legislația obligă Ministerul Muncii să organizeze o întâlnire de dezbatere a proiectului în situația în care aceasta este cerută de cel puțin o organizație legal constituită sau de altă autoritate publică”

Și avocatul Adrian Toni Neacșu a comentat demersul Executivului Bolojan.

„În seara aceasta Ministerul Muncii, in calitate de inițiator, a afișat spre dezbatere publică noul proiect de lege pe pensiile magistraților.

Legislația privind transparența decizională (Legea 42/2023) l-ar obliga să țină acest proiect în dezbatere cel puțin 10 zile. Nu o vor face.
Aceeasi legislație obligă însă Ministerul să organizeze o întâlnire de dezbatere a proiectului în situația în care aceasta este cerută de cel puțin o organizație legal constituită sau de altă autoritate publică.
O astfel de întâlnire poate fi cerută, caz în care ținerea ei ar fi obligatorie, de asociațiile profesionale ale judecătorilor și procurorilor, de sindicatele grefierilor, de ONG-urile cu interes privind justiția, ori chiar de Consiliul Superior al Magistraturii sau de ICCJ ori Parchetul general de exemplu. Sau poate de orice curte de apel din țară sau parchet, sunt autorități publice.
Respectarea întocmai a procedurii de transparență decizională și a etapelor elaborării unui act normativ a fost solicitată în mod expres de Curtea Constituțională în motivarea primei decizii, cum am arătat.
Aceeași lege prevede că în cazul proiectelor urgente, cum e cazul aici, termenul de 10 zile cât trebuie lăsat spre consultare publică un proiect de lege poate fi redus, dar nu scutește în nici un caz de obligația organizării unei dezbateri dacă aceasta e cerută în scris de măcar o singură asociație”, comentează avocatul.

Legea pensiilor magistraților – „mărul discordiei” din Coaliție

Probabil cel mai controversat subiect de când Bolojan a ajuns în fruntea Executivului pare că se apropie de sfârșit. Miercuri, premierul a confirmat că proiectul este gata, însă cu o modificare față de cel inițial care a picat la CCR – perioada de tranziție se mărește de la 10, la 15 ani.

Proiectul de lege este gata, el e pe circuitul de avizare, urmează să fie propus în transparență și să fie comunicat în aceste zile CSM în vederea avizării.Față de proiectul care a fost promovat în Parlament data trecută, există o singură modificare substanțială, în urma întâlnirii pe care am avut-o cu reprezentanții magistraților. Față de propunerea inițială se prevede un termen de tranziție între actuala prevedere legată de vârsta de pensionare și noua prevedere, deci creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani să se facă nu în 10 ani, cum era în primul proiect, ci în 15 ani”, a declarat Bolojan miercuri.

Guvernul urmează să adopte proiectul în ședința de joi, iar CSM ar da avizul în cel mult o săptămână, potrivit surselor Gândul. Proiectul de lege ar urma să fie trimis joia viitoare la Parlament pentru fi adoptat înainte de 28 noiembrie, data prevăzută în PNRR. Prin depășirea termenului Comisiei Europene, România riscă să piardă 231 de milioane de euro.

