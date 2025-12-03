Prima pagină » Actualitate » La ce preț se vând garsonierele tip „cutii de chibrit” din Chiajna, județul Ilfov. Au doar 22 de metri pătraţi

La ce preț se vând garsonierele tip „cutii de chibrit” din Chiajna, județul Ilfov. Au doar 22 de metri pătraţi

03 dec. 2025, 21:36, Actualitate
La ce preț se vând garsonierele tip „cutii de chibrit” din Chiajna, județul Ilfov. Au doar 22 de metri pătraţi
sursa foto: captura video Observator

Locuințele de tip cutii de chibrit, după cum erau denumite înainte de Revoluție, au devenit un fenomen national printre dezvoltatorii imobiliari care vând apartamente cu suprafețe mai mici decât prevede legea.

Fără nicio emoţie, acestea trec atât de filtrele primăriilor, dar şi de cele ale Inspectoratului de Stat în Construcţii. Deşi responsabilitatea se împarte, nicio instituţie nu îşi asumă vina. De altfel, studiul naţional Antena arată 87% dintre români cred că vânzătorii ar trebui aspru sancţionaţi.

„Agent imobiliar: Aici avem garsoniera cea mai mică disponibilă, de 30 de metri pătraţi.

Reporter: 30 de metri pătraţi suprafaţă utilă?

Agent imobiliar: Da. Cu tot cu balcon”, potrivit Observatornews.

În Chiajna, la periferia Capitalei, într-o zonă în care ansamblurile rezidenţiale au apărut ca ciupercile după ploaie, un complex autorizat în 2024 nu respectă o prevedere esenţială a legii locuinţei: suprafaţa minimă utilă.

„Reporter: Eu ştiam la garsoniere trebuie ai măcar 37 de metri pătraţi.

Agent imobiliar: După noua…(n.r.: lege). Avem autorizaţie de bloc deja gata.

Reporter: S-a schimbat legea între timp?

Agent imobiliar: Avem inclusiv garsoniere de 26 de metriexistente”.

Dar legea locuinţei e clară. O garsonieră nu poate avea mai puţin de 37 de metri pătraţi utili. Astfel, un apartament de două camere trebuie aibă măcar 52 de metri pătraţi, iar unul de 3 camere 66 de metri pătraţi.

Reporter: Am primit şi schiţa garsonierei pe care am vizionat-o. Aici vedem bucătăria şi camera de zi au împreună 22 de metri pătraţi. Problema este pe lângă aceste spaţii ar fi trebuit avem prevăzut şi un loc de luat masa – care aibă 2 metri şi jumătate pătraţi. El nu există aici.

„Este un mister cum se pot obţine astfel de suprafeţe. În cazul de faţă a fost luat un aviz de la DSP şi apoi o autorizaţie de la primăria locală. Aici sunt două filtre extrem de importante„, a explicat Mihai Cristian, consultant tehnic.

În ce privește prețul:

Agent imobiliar: La etajul trei şi patru vorbim de preţuri de 41.200 sau la etajul şase la 40.500. Cash-ul la noi reprezintă un avans de 80% din valoare la antecontract şi diferenţa de 20% la momentul predării”. 

Unii operatori au încălcat în mod grosolan legea. Open space-ul e o capcană întinsă de unii„, explică Emil Ivănescu, arhitect.

De altfel, un control recent al ANPC a scos la iveală unul din doi dezvoltatori verificati nu respectă legea

Din cei aproape 500 de operatori economici din sectorul imobiliar controlaţi de ANPC, în 216 cazuri au fost constatate nereguli, iar principalele abateri sunt legate de nerespectarea suprafeţelor minime, astfel au fost descoperite locuinţe de o cameră sub 37 de metri pătraţi, de două camere sub 52 de metri pătraţi şi de trei camere sub 66 de metri pătraţi”.

De precizat este că, protecţia Consumatorului a dat amenzi de aproape un milion de lei şi a oprit de la vânzare 3 mii de locuinţe. Agenţii imobiliari sunt însă de părere cădezvoltatorii nu au făcut decât să se adapteze cererii.

„S-a ajuns aici în urma crizei imobiliare din 2008. Oamenii nu şi-au mai permis cumpere suprafeţele care se construiau până în 2008. Două camere aveau 70-80 de metri pătraţi. Utili, interior, de specificat. După care au început, treptat, să scadă„, a explicat Georgian Marcu, agent imobiliar.

Dar dezvoltatorii profită şi de scăpările din lege, şi vând de multe ori un vis, o schiţă pe hârtie pentru care nu au nicio autorizaţie.

„Cu cât cumpărăm într-un stadiu mai puţin avansat al proiectului, cu atât riscurile sunt mai mari. Legislaţia permite ca promisiunile de vânzare pentru apartamente în condomenii viitoare să fie încheiate chiar dacă acea construcţie există doar la nivel de idee, chiar dacă nu există autorizaţie de construire. Chiar dacă nu avem certificat de urbanism sau, în unele situaţii, chiar dacă dezvoltatorul nu este proprietarul terenului„, a explicat și Andreea Secu, avocat de drept imobiliar, pentru sursa citată.

Autorul recomandă:

COMOARA din pod. Ce au descoperit noii proprietari într-o casă din Italia

Recomandarea video

Mediafax
Incendiu într-un centru comercial din Sectorul 2. Aproximativ 1.100 de persoane au fost evacuate
Digi24
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă
Cancan.ro
Adrian Corduneanu s-a predat la Poliție, după zile întregi de căutări! Ce acuzații i se aduc
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Putin fixează trei condiții de neclintit în negocierile de pace: „Nu vom face compromisuri”
Mediafax
Averi oficiale și averi invizibile: radiografia candidaților la Primăria Capitalei
Click
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Digi24
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
Cancan.ro
'N-a făcut nici infarct, nici AVC'. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit că oamenii împart gene comune cu o rasă de câini
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 4 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Eugen Teodorovici
21:09
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 4 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Eugen Teodorovici
MARIUS TUCĂ SHOW Anca Alexandrescu: „Domnul Drulă și domnul Nicușor Dan încalcă toate legile din România, inclusiv Constituția, făcând campanie direct”
21:06
Anca Alexandrescu: „Domnul Drulă și domnul Nicușor Dan încalcă toate legile din România, inclusiv Constituția, făcând campanie direct”
De pe scaunul de Președinte, Nicușor Dan amenință că ar putea bloca România pentru ambiția lui personală: referendumul pentru București. „Nu promulg legea bugetului de stat dacă nu este respectat referendumul”
20:58
De pe scaunul de Președinte, Nicușor Dan amenință că ar putea bloca România pentru ambiția lui personală: referendumul pentru București. „Nu promulg legea bugetului de stat dacă nu este respectat referendumul”
FLASH NEWS Ce spune Diana Buzoianu pusă față în față cu documentele care arată că ministerul știa despre un posibil dezastru la Paltinu: „Lipsesc pagini”
20:37
Ce spune Diana Buzoianu pusă față în față cu documentele care arată că ministerul știa despre un posibil dezastru la Paltinu: „Lipsesc pagini”
SPORT Biletele pentru Euro 2026 la HANDBAL feminin, deja disponibile! Când începe competiția de la Cluj și Oradea
20:33
Biletele pentru Euro 2026 la HANDBAL feminin, deja disponibile! Când începe competiția de la Cluj și Oradea
POLITICĂ Daniel Băluță îl acuză pe Ciprian Ciucu de „blat electoral”
20:25
Daniel Băluță îl acuză pe Ciprian Ciucu de „blat electoral”

Cele mai noi