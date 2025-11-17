Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a emis, luni, Ordinul de Începere pentru etapa de proiectare a lotului 2B Grințieș-Pipirig pentru cel mai dificil lot al Autostrăzii A8, a precizat Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor.

20 de kilometri este lungimea pasajelor și a tunelurilor

Contractul cu o valoare de 5,97 miliarde lei pentru construirea acestui lot a fost semnat la sfârșitul lunii octombrie și are o durată de realizare de 54 de luni, data de începere fiind stabilită pentru 30 martie 2026, astfel încât lucrările să demareze din 2027 și să respecte termenele prevăzute în Legea Autostrăzii A8.

„Lotul cu o lungime de 31,5 kilometri, care se desfășoară în județul Neamț este un proiect de o complexitate tehnică ridicată, incluzând numeroase structuri: 16 tuneluri (cel mai lung având 940 metri), 60 de poduri și viaducte, două dintre acestea cu peste 1000 metri lungime, (cel mai lung pod este cel peste râul Bistrița: 1275 metri), aprox. 20 de kilometri este lungimea pasajelor și a tunelurilor, reprezentând aproape 70 % din lungimea întregului lot”, spune ministrul Ciprian Șerban.

Pentru conexiunea cu lotul 2A Ditrău-Grințieș, aflat acum în etapa de proiectare, a fost prevăzut un nod rutier lângă Tulgheș, iar la Est, pentru conexiunea cu Lotul 2C Pipirig-Vânători Neamț (Leghin), o descărcare provizorie, asigurând, astfel, funcționarea independentă.

Sursă foto: Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI: