ANUNȚ important despre Autostrada Transilvania. Ce înseamnă pentru șoferi finalizarea acestui nod rutier. Imaginile momentului de pe șantier

Mobilizare bună pe șantierul secțiunii Zimbor – Poarta Sălajului a Autostrăzii Transilvania (A3). Lucrările au ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 90%, iar constructorul român (Spedition UMB), mobilizat în șantier cu 622 de muncitori și 180 de utilaje, lucrează acum punctual la structuri, terasamente, lucrări de consolidare. Contractele, cu o valoare însumată de 905 milioane de lei (fără TVA), sunt finanțate la ora actuală prin PNRR.

Pe aproximativ 10 km din cei 12,24 km ai acestei secțiuni, a fost așternut deja asfalt. Același constructor este mobilizat cu 100 de muncitori și 50 de utilaje la Nodul Românași, unde stadiul lucrărilor a ajuns la un stadiu fizic de 20%.

„Finalizarea acestui nod rutier care asigură descărcarea traficului rutier de pe autostradă, va face posibilă, în prima parte a anului viitor, deschiderea circulației pe secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului. Tot anul viitor, după finalizarea lucrărilor la cele două viaducte construite de o asociere de constructori români și turci (Ozaltin-Ilgaz-Visio Construct) pe subsecțiunea Nădășelu – Mihăești, circulația va putea fi deschisă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș pe o distanță de 145 km”, a precizat în mesajul postat Cristian Pistol, președintele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Sursă foto: Gândul

