Anunț important pentru șoferi. Încă 11 stații de încărcare pentru vehicule electrice deschise pe A1 / Locațiile unde sunt amplasate

Un nou un pas important pentru mobilitatea sustenabilă din România. Cristian Pistol, director General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA, a anunțat că încă 11 stații de încărcare pentru vehicule electrice deschise pe Autostrada A1.

În acest moment sunt în funcțiune, pe rețeaua de drumuri de mare viteză din România, 28 de spații de servicii echipate cu stații de încărcare pentru vehicule electrice.

În acest moment sunt în funcțiune, pe rețeaua de drumuri de mare viteză din România, 28 de spații de servicii echipate cu stații de încărcare pentru vehicule electrice.

În baza contractelor de concesiune de servicii încheiate între CNAIR și Rompetrol, au fost date în folosință 11 stații de încărcare de 300 kW (fiecare cu două puncte de 150 kW), amplasate în spațiile de servicii de pe A1, în județele Arad, Timiș, Hunedoara și Sibiu.

Pecica (km 558+380, ambele sensuri)

Sagu (km 530+536, ambele sensuri)

Giarmata (km 500+596, ambele sensuri)

Recaș (km 481+646, ambele sensuri)

Orăștie (km 340+500, ambele sensuri)

Cristian (km 260+160, sens dreapta)

Sursă foto: Cristian Pistol facebook

RECOMANDAREA AUTORULUI: